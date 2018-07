Οπτική μετάπλαση με συναισθηματική πολυπλοκότητα

Έργα από όλη της την εξελικτική πορεία, καθώς και επιλεγμένα έργα των πρωτοπόρων Ελλήνων δημιουργών της αφαίρεσης, Γ. Σπυρόπουλου, Αλ. Κοντόπουλου, Θ. Τσίγκου, Μ. Πράσινου, Θ. Στάμου, Γ. Γαΐτη, Ν. Κεσσανλή και άλλων, παρουσιάζει η εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη στη νέα της ατομική έκθεση «Μετάπλαση - Αναδόμηση - Σύνθεση», η οποία πραγματοποιείται στη Σύρο.

Σε επιμέλεια του Γιώργου Αλτουβά, η έκθεση εγκαινιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στον επιβλητικό χώρο των Παλαιών Αποθηκών του πρώην Τελωνείου, στη βόρεια προβλήτα του λιμανιού, το Σάββατο 21 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως τις 26 Αυγούστου.

Η Μαρία Φραγκουδάκη αποτελεί μια από τις πιο αξιοσημείωτες δημιουργούς της νέας γενιάς. Αρχικά, σπούδασε Χημεία και Φαρμακολογία στο Λονδίνο, δουλεύοντας παράλληλα στη φαρμακευτική εταιρεία Roche. Αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor και Master of Science, με ειδίκευση στις φυσικές ιδιότητες των υλικών.

Από το 2012 που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, έχει παρακολουθήσει art residencies στο Πανεπιστήμιο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης και έχει εργαστεί δίπλα στον Donald Sheridan, master printer του Andy Warhol, καθώς και δίπλα στον Andrew Ginzel, έναν σύγχρονο Αμερικανό καλλιτέχνη, γνωστό για τα μεγάλης κλίμακας έργα τέχνης σε δημόσιους χώρους και για τις εγκαταστάσεις του.

Η Μαρία Φραγκουδάκη δηλώνει υπέρμαχος του «processart», υποστηρίζοντας πως, για εκείνην, το υλικό είναι αυτό που δίνει ταυτότητα στο έργο, και όχι το χρώμα. Χρησιμοποιεί τις γνώσεις από τις σπουδές της στη Χημεία στην προσπάθειά της να διασπάσει διάφορα υλικά, δημιουργώντας πάνω στον καμβά ενώσεις διαφορετικών φαινομενικά στοιχείων. Ο γύψος, το λάστιχο, τα πούπουλα, το bubble wrap μεταμορφώνονται στα χέρια της, δημιουργώντας εντυπωσιακές συνθέσεις. Ροκανίδια, μονωτικές ταινίες, σύρμα και σχοινί, ακρυλικά προϊόντα και διαλύτες είναι μερικά από τα υλικά, στα οποία δίνεται ξανά ζωή μέσω της τέχνης. Είναι γλυπτικοί πίνακες και όχι πίνακες που έχουν παραχθεί με πινέλο. Δεν φοβάται να σκίσει, να κάψει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει ετερόκλητα αντικείμενα στον καμβά, αναζητώντας το τελικό αποτέλεσμα που θα την ικανοποιεί, δημιουργώντας μια οπτική και συναισθηματική πολυπλοκότητα στην τέχνη της.

Περιλαμβάνοντας ζωγραφική, χορό και περφόρμανς, το έργο της έχει παρουσιαστεί σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Μουσεία και γκαλερί στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των Summer Exhibition στη Royal Academy of Arts του Λονδίνου, Scope Miami, Scope Basel, καθώς και στο Εβραϊκό Μουσείο της Αθήνας (2016), όπου έδειξε έργα της από την ενότητα «FORM/Less». To 2017, μετά την ατομική της έκθεση «Bed Sheets» στην SG Art Gallery, πραγματοποίησε το πρώτο της περφόρμανς στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με τίτλο «Bed sheets - The duality of freedom».

Πινακοθήκη Κυκλάδων: Παπαδάκη, Ερμούπολη - Σύρος, τηλ.: 22810 80918.

