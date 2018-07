Αντιφατικά μεταξύ τους, υπέροχα μαζί

Έναν έξυπνο τρόπο να αναδείξει κανείς το λευκό του παντελόνι χωρίς τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισής του να παίζουν τον ρόλο του δευτεραγωνιστή, προτείνει η ομάδα του In Icons We Trust.

Στόχος, να μην πέσει κανείς στην παγίδα του συνδυασμού με λευκό ή του σεταρίσματος με ένα χρώμα που θα φέρει το αποτέλεσμα του color blocking.

Βρείτε ένα χρώμα που να ταιριάζει με το λευκό και διανθίστε, με αυτό, τα υπόλοιπα κομμάτια της εμφάνισής σας. Στον προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι το μπεζ.

Δεν χρειάζεται να είναι χρωματικά συντονισμένο στην εντέλεια. Μία μπεζ λεπτομέρεια στο τυπωμένο πουκάμισο αρκεί για να δώσει το νεύμα της αποδοχής στο ανοιχτό καφέ δερμάτινο.

Το λευκό παντελόνι οφείλει να έχει άψογη ποιότητα και τέλεια υφή.

Τα παπούτσια παίζουν σε μία διαφορετική απόχρωση του μπεζ, πάντα όμως σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισης.

ΤΗΕ LOOK

Δερμάτινο μπουφάν Pepe Jeans, βαμβακερό πουκάμισο με pattern Antony Morato, όλα διαθέσιμα από τη Shop&Trade.

Υφασμάτινο παντελόνι Hackett, διαθέσιμο από το Attica The Department Store.

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico, διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr

Ρολόι χρονογράφος από ατσάλι IWC από τη συλλογή «PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR», διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενο: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

