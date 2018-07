Μπορεί η πολυτέλεια να βγει πρωινή βόλτα;

Κάποιες ημέρες θεωρούνται ξεχωριστές, «επιτρέποντας» σε ένα μεταξωτό κοστούμι να κυκλοφορήσει κάτω από το λαμπερό φως του μεσημεριανού ήλιου.

Το καρό Prince Of Wales δεν έχει τελικά μόνο μουντό, φθινοπωρινό πρόσωπο, αλλά έχει και μία πιο φωτεινή εκδοχή.

Ο συνδυασμός του μεταξιού με το βαμβάκι δημιουργεί ένα δροσερό κράμα, το οποίο στέκεται υπέροχα το πρωί.

Ένα τόσο εντυπωσιακό pattern δε χρειάζεται γραβάτα για να υποστηρίξει το κύρος του, παρά μόνο μία έντονη ποσέτ.

Τρίγωνος γιακάς στο απλό, βαμβακερό πουκάμισο και κοντό μήκος στο παντελόνι, χαλαρώνουν όσο πρέπει το σύνολο.

Στο ίδιο ύφος και τα σουέντ sneakers που, ενώ φωνάζουν casual, είναι μία πολύ προσεγμένη επιλογή.

THE LOOK

Prince Of Wales κοστούμι από βαμβάκι και μετάξι Etro, Prince Of Wales πουκάμισο όλα Etro, σουέντ sneakers Saint Laurent, Διαθέσιμα όλα απο τη Luisa.

Ρολόι από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή «Portugieser» με δερμάτινο κροκό λουράκι, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενο: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

