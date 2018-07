Οι Calexico για πρώτη φορά στο Ηρώδειο

Με επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους, όπως τα «Stray», «Falling from the sky», «Crystal frontier», «Missing», «Splitter» και άλλα και με το νέο τους άλμπουμ, «The thread that keeps us», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο, οι Calexico έρχονται για πρώτη φορά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού (πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Ακρόπολη), για δύο μοναδικές βραδιές, στις 3 και 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ.

Από την Τουσόν της Αριζόνας, οι Calexico, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την ομώνυμη πόλη στα σύνορα του Μεξικού με την Καλιφόρνια, μετράνε πάνω από 20 χρόνια καριέρας, με φανατικό κοινό σε όλον τον κόσμο. Στη μουσική τους -που αποτελεί κράμα από παραδοσιακούς λάτιν ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano) και κάντρι, τζαζ και post – rock-, αποδίδεται ο όρος desert noir.

Ερμηνεύουν: Joey Burns (φωνητικά - κιθάρα - τσέλο - κοντραμπάσο - ενορχηστρώσεις - παραγωγή), John Convertino (drums - κρουστά - βιμπράφωνο - μαρίμπα - ακορντεόν), Jacob Valenzuela (φωνητικά - τρομπέτα - βιμπράφωνο - πλήκτρα), Martin Wenk (τρομπέτα - ακορντεόν - κιθάρα - synth - βιμπράφωνο - backing vocals), Scott Colberg (κοντραμπάσο - ηλεκτρικό μπάσο), Sergio Mendoza (πιάνο - φαρφίσα), Jairo Zavala (μπουζούκι - βαρύτονη κιθάρα - φωνητικά).

GAELLE BERI; /GAELLE BERI

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη - Αθήνα, τηλ.: 210 3241807. Τιμές εισιτηρίων: 33 έως 60 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου, καταστήματα: Seven Spots, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s, Viva Kiosk στο Σύνταγμα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τηλεφωνικά: 210 3272000, ομαδικές κρατήσεις: 210 3222720, κρατήσεις ΑΜΕΑ: 211 7800056 (ώρες λειτουργίας: 9:00 - 17:00), ηλεκτρονικά: greekfestival.gr και viva.gr.

naftemporiki.gr