Prince of preppy

Τα λευκό παντελόνι ήταν πάντα ένα είδος άγιου δισκοπότηρου για την ανδρική γκαρνταρόμπα.

Όχι τόσο το ίδιο και η σωστή του εκδοχή, όσο ο ιδανικός συνδυασμός του, ώστε να μην θυμίζει στολή αλλά και να μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα χωρίς να φοβάται ότι θα λερώσει το όνομά του, το τόσο συνδυασμένο με preppy αλλά και νεο-πανκ εκδοχές.

Το λουκ που προτείνεται σήμερα είναι φρέσκο, τωρινό και μπορεί να σταθεί τις καθημερινές σαν το ιδανικό outfit για εξωτερικά ραντεβού.

Η σωστή μίξη λινού με βαμβάκι δημιουργεί κομμάτια σαν αυτό εδώ το πουκάμισο που παραμένει δροσερό και άνετο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να χαρίζει ούτε ένα εκατοστό από την κομψότητά του. Για όσους αναζητούν ένα πουκάμισο σε έντονο χρώμα, αυτό το πράσινο θεωρείται ιδανικό και ταιριάζει με τα περισσότερα χρώματα που θα επιλέξουν να ταιριάξουν δίπλα του.

Η σκούρα ζώνη και τα «ασορτί» σκούρα δερμάτινα brogues είναι η σέξι πινελιά που σοβαρεύει το outfit με έναν τρόπο αρχετυπικά ανδρικό.

Το σωστό λευκό παντελόνι, τόσο για τη φετινή σεζόν όσο και για πάντα, είναι ίσιο, σε σχέδιο «σωλήνα» και σταματά, κατά προτίμηση, λίγο πάνω από τον αστράγαλο, για να δώσει τον απαραίτητο αέρα στα παπούτσια.

Πουκάμισο από βαμβάκι και λινό, βαμβακερό παντελόνι, δερμάτινη ζώνη και δερμάτινα brogues όλα Brooks Brothers, Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 και Αμερικής City Link. Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall / Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Ρολόι IWC Pilot’s Watch Mark XVIII Edition “Laureus Sport For Good Foundation”, Διαθέσιμο στο www.iwc.com

Φωτογραφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενο: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

