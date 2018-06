Συλλογή ανδρικών ρούχων από τον Πάτρικ Ντέμπσι

Μία πρώτη απόπειρα εισόδου στη βιομηχανία της μόδας κάνει ο πρώην πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Grey's Anatomy» Πάτρικ Ντέμπσι, σε συνεργασία με τη Λίντι Μπένσον, δημιουργό της σειράς πολυτελών ενδυμάτων που προωθεί τη βιωσιμότητα στη μόδα, Bleusalt.

Καθώς ο ηθοποιός έχει φορέσει ήδη ρούχα του brand στο σπίτι, στην πόλη, στα ταξίδια και στα γυρίσματα ταινιών πρότεινε στην Μπένσον να σχεδιάσει μία ανδρική συλλογή με κομμάτια, με τα οποία θα μπορεί από την παραλία να μπαίνει στο αεροπλάνο χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει κάτι στην εμφάνισή του.

Το αποτέλεσμα ήταν μία capsule συλλογή έξι κομματιών σε αποχρώσεις της άμμου και του γκρι, τα οποία διατίθενται μέσω του site bleusalt.com.

Όλα τα ρούχα της συλλογής φέρουν τις ονομασίες περιοχών του Μαλιμπού, όπου κατοικούν τόσο ο Ντέμπσι, όσο και η Μπένσον: The Tide Trouser, The Point Polo, The Big Rock Blazer, The Trancas Trouser και The Colony Cap.

Για τις γυναίκες κυκλοφορεί το The Big Rock Boyfriend Blazer (μία παραλλαγή του ανδρικού μπλέιζερ με πολύ πιο θηλυκή εφαρμογή σχεδιασμένη από την Τζίλιαν).

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ