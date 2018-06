Πώς τα καταφέρνει η Κόστα Ρίκα

Από την έντυπη έκδοση

Του Τζόζεφ E. Στίγκλιτς*

* Ο Joseph E. Stiglitz τιμήθηκε το 2001 με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τον τίτλο «Globalization and its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump» (Αντι-παγκοσμιοποίηση στην εποχή του Τραμπ).

O Τζόζεφ E. Στίγκλιτς



Με τον απολυταρχισμό και τον πρωτο-φασισμό σε άνοδο σε τόσες πολλές γωνιές του κόσμου, είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς μια χώρα όπου οι πολίτες παραμένουν βαθιά δεσμευμένοι στις δημοκρατικές αρχές. Και τώρα οι πολίτες της χώρας αυτής, της Κόστα Ρίκα, βρίσκονται στο μέσο της προσπάθειας επαναπροσδιορισμού της πολιτικής τους για τον 21ο αιώνα. Στην πάροδο των χρόνων, η Κόστα Ρίκα, μια χώρα με λιγότερους από πέντε εκατ. κατοίκους, έχει τραβήξει την προσοχή διεθνώς για την προοδευτική ηγεσία της. Το 1948, έπειτα από έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο, ο πρόεδρος Χοσέ Φιγκέρες Φερέρ κατήργησε τον στρατό.

Έκτοτε η Κόστα Ρίκα αναδείχτηκε σε κέντρο για τη μελέτη της επίλυσης και αποτροπής συγκρούσεων, φιλοξενώντας το υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών Πανεπιστήμιο της Ειρήνης. Με την πλούσια βιοποικιλότητά της, η Κόστα Ρίκα επέδειξε επίσης εξαιρετική περιβαλλοντική ηγεσία, επιδιώκοντας αναδάσωση, κηρύσσοντας προστατευόμενα το ένα τρίτο των φυσικών αποθεμάτων της χώρας και παράγοντας σχεδόν το σύνολο της ηλεκτροδότησης από καθαρή υδροηλεκτρική ενέργεια.

