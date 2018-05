Συνδυαστική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών εγκεφαλικών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Σε ασθενείς που έχουν υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (transient ischemic stroke -TIA), ο κίνδυνος εμφάνισης ενός μεγάλου εγκεφαλικού επεισοδίου είναι υψηλός, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι σε αυτά τα άτομα υψηλού κινδύνου, όταν συνταγογραφούνται φάρμακα που προλαμβάνουν την πήξη αίματος όπως η κλοπιδογρέλη μαζί με την ασπιρίνη μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μεγάλου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πρόκειται για μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που διεξήχθη από το Μάιο του 2010 μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού The New England Journal of Medicine και τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν στο 4th European Stroke Organization Conference στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας που έγινε αυτές τις μέρες.

Η μελέτη περιελάμβανε 4.881 ενήλικες από 269 ιστότοπους κλινικών μελετών και 10 διαφορετικές χώρες της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και την Αυστραλία, οι οποίοι είχαν υποστεί μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA). Στους ανθρώπους αυτούς χορηγήθηκε κλοπιδογρέλη συν ασπιρίνη. Και σύμφωνα με τα ευρήματα, το 25% έδειξε χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών προσβολών και θανάτων από θρόμβους αίματος τις επόμενες 90 ημέρες από το πρώτο περιστατικό σε σύγκριση με τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ασπιρίνη.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Clay Johnston, κοσμήτορας και καθηγητής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή της Dell στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, δήλωσε ότι αυτή η μελέτη είναι "σταθερή απόδειξη" ότι αυτός ο συνδυασμός φαρμάκων μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει το εγκεφαλικό επεισόδιο σε άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτός ο συνδυασμός δεν είναι ελεύθερος από κίνδυνο αιμορραγίας.

Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα που έχουν υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA), διατρέχουν 3% - 15% να υποστούν σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τους πρώτους τρεις μήνες.

Το μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή το παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA), είναι συχνά μια προειδοποίηση για ένα μεγάλο εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως λένε οι ειδικοί. Εμφανίζεται εξαιτίας του προσωρινού φραγμού των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο. Ο φραγμός αυτός μπορεί να διαλυθεί από μόνος του καθιστώντας τα συμπτώματα βραχύβια.

Σύμφωνα με την American Stroke Association, το 1/3 του αμερικανικού ενήλικου πληθυσμού είχε συμπτώματα παροδικού ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (TIA) σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Σε ένα πρόσθετο εύρημα, οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο συνδυασμός κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης οδήγησε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας σε σύγκριση με την ασπιρίνη μόνο. Σημείωσαν ότι για κάθε 1000 άτομα που έλαβαν το συνδυαστικό φάρμακο, αναμένονται άλλα πέντε επεισόδια μεγάλων αιμορραγιών σε σύγκριση με εκείνα που έλαβαν μόνο ασπιρίνη αλλά υπήρχαν επίσης 15 λιγότερες περιπτώσεις σοβαρών εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακών προσβολών.

Ο καθηγητής Johnston είπε ότι τα αιμορραγικά επεισόδια είναι διαχειρίσιμα αλλά τα οφέλη του συνδυασμού υπερτερούν των κινδύνων αιμορραγίας. Ο έτερος συγγραφέας της μελέτης, Donald Easton καθηγητής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι υπήρχαν 33 περιπτώσεις μείζονος αιμορραγίας σε αυτούς τους 4.881 ασθενείς και πάνω από το μισό ήταν στο γαστρεντερικό σωλήνα. Ενώ, κανένας από τους ασθενείς δεν υπέκυψε στις αιμορραγίες. Τα αιμορραγικά επεισόδια ήταν «αποτρέψιμα και θεραπεύσιμα» και ο κίνδυνος τους ήταν σε ισορροπία με την πρόληψη των «εξουθενωτικών» εγκεφαλικών επεισοδίων, εξήγησε.

Ο καθηγητής Johnston σημείωσε κλείνοντας, ότι είναι πιθανό στο μέλλον περισσότεροι άνθρωποι που έχουν υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA), να λαμβάνουν συνταγές με το συνδυασμό κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης για την πρόληψη σοβαρών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών Διαταραχών και Εγκεφαλικού Εγκεφάλου (NINDS), μέρος των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.