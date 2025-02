Ακόμη μία παρέμβαση Μασκ στην Ευρώπη: «Τύραννος» ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας

Έχοντας εμφανισθεί από το πουθενά, ο 62χρονος υποψήφιος της ακροδεξιάς Καλίν Γκεοργκέσκου επικράτησε στον πρώτο γύρο των ρουμανικών προεδρικών εκλογών στις 24 Νοεμβρίου προς γενική κατάπληξη, σαρώνοντας τα φαβορί που προέρχονταν από κυβερνητικά κόμματα. Άγνωστος στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρις ότου οι ακραίες φιλορωσικές απόψεις του προσελκύσουν προσοχή και ενδιαφέρον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο Tik Tok.

Δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου ότι «ακυρώνει συνολικά» τις προεδρικές εκλογές ώστε να «βεβαιωθεί για την εγκυρότητά τους και για τη νομιμότητά τους» και ζήτησε να επαναληφθεί «το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας», μια απόφαση χωρίς προηγούμενο που βύθισε τη χώρα σε σοκ.

Το Δικαστήριο επικαλέσθηκε «πολλαπλές παρατυπίες και παραβιάσεις του εκλογικού νόμου που στρέβλωσαν τη φύση της ψήφου των πολιτών και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των υποψηφίων πλήττοντας έτσι τη διαφάνεια και τον δίκαιο χαρακτήρα της προεκλογικής εκστρατείας, καταπατώντας τις αρχές των δημοκρατικών εκλογών».

Ο Γκεοργκέσκου προσέφυγε στις 16 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της ακύρωσης των εκλογών, αλλά το ΕΔΔΑ απέρριψε την αγωγή του ακροδεξιού υποψηφίου προέδρου της Ρουμανίας.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος ζητούσε με την προσφυγή του αυτή να δώσει εντολή στο ρουμανικό κράτος να ανατρέψει την ακύρωση του πρώτου γύρου εκλογών και να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος. Ο Γκεοργκέσκου είχε ήδη προσπαθήσει να κινηθεί νομικά στη Ρουμανία κατά της ακύρωσης των προεδρικών εκλογών. Το Εφετείο στο Βουκουρέστι απέρριψε το αίτημά του στα τέλη Δεκεμβρίου.

Χθες Τετάρτη, ο αρχιδικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου Μαριάν Ενάκε κατήγγειλε απειλές από τον Γκεοργκέσκου, ο οποίος προειδοποίησε δικαστές ανώτατων δικαστηρίων ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, αυτοί θα δικαστούν για εσχάτη προδοσία.

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην ομιλία του κατά την οποία επιτέθηκε στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στην αμφιλεγόμενη, σύμφωνα με αυτόν, ακύρωση των εκλογών στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας την ως παράδειγμα αυτού που είπε ότι είναι αντιδημοκρατική λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών αντιπάλων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Σήμερα ο Μασκ, πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αρμόδιος πλέον για σαρωτικές περικοπές στην αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Χ, που έγραφε ότι ο Ενάκε απορρίπτει την πίεση των ΗΠΑ για το αν θα πρέπει να επιτραπεί στον Γκεοργκέσκου να είναι υποψήφιος στις νέες προεδρικές εκλογές του Μαΐου.

«Αυτός ο τύπος είναι τύραννος, όχι δικαστής», έγραψε ο Μασκ.

