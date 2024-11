Ερντογάν: Τι περιλαμβάνει η πρότασή του για να «παγώσει» ο πόλεμος στην Ουκρανία – Ζητεί να καθυστερήσει η ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, ο Τούρκος πρόεδρος θα προτείνει στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει να καθυστερήσει τις συζητήσεις για την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ για τουλάχιστον 10 χρόνια, ως παραχώρηση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η τουρκική πρόταση προβλέπει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία ελέγχει μεγάλα τμήματα εδάφους από το 2014.

Ο κ. Ερντογάν θα προτείνει να αναπτυχθούν διεθνή στρατεύματα στην περιοχή ως πρόσθετη εγγύηση. Επιπλέον, θα προτείνει η Ουκρανία θα λαμβάνει στρατιωτικές προμήθειες ως αντιστάθμισμα για τη συμφωνία να μείνει εκτός ΝΑΤΟ.

Τούρκοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η Ουκρανία θα είναι δύσκολο να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση δεδομένων των εδαφικών παραχωρήσεων, ωστόσο εκτιμούν ότι είναι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση, με στόχο να εξασφαλιστεί αρχικά μια σταθερή εκεχειρία.

Ο κ. Ερντογάν ελπίζει ότι μπορεί να καταφέρει να πείσει τον κ. Ζελένσκι να παρευρεθεί σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, υπό τον φόβο του Κιέβου να χαθούν περισσότερα εδάφη τους επόμενους μήνες.

Ukraine’s allies are pushing Volodymyr Zelenskiy to consider new ways to lure Vladimir Putin to the negotiating table as they seek an end to the fighting https://t.co/bT5GdxEvv5

— Bloomberg Politics (@bpolitics) November 18, 2024