Λιβύη: Αναβλήθηκαν οι πτήσεις λόγω της ισχυρής αμμοθύελλας

Η ισχυρή αμμοθύελλα που επικρατεί στην ανατολική Λιβύη οδήγησε στην αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, έκλεισαν προσωρινά τις πύλες τους οι δημόσιες υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η απογείωση και η προσγείωση αεροσκαφών έχει σταματήσει μέχρι νεωτέρας σε όλα τα αεροδρόμια της περιοχής, κυρίως σε αυτό της Μπενίνα στη Βεγγάζη όπου ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα άμμου, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

“Όλες οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Μπενίνα αναβλήθηκαν λόγω έλλειψης ορατότητας και δυσμενών καιρικών συνθηκών”, δήλωσε ο Σάλεχ αλ-Αμρούνι, διευθυντής του αεροδρομίου στο τηλεοπτικό δίκτυο al-Masar.

A severe sandstorm hit the Libyan town of Tawergha on Tuesday. pic.twitter.com/4zBsxSRWXT

— The Libya Observer (@Lyobserver) April 16, 2024