Στη σκιά τριών «μαύρων κύκνων» οι αγορές χρήματος τη νέα περίοδο

Του Ανέστη Ντόκα

Κινούμενη άμμο θυμίζουν πλέον οι αγορές χρήματος στον πλανήτη, με τους «μαύρους κύκνους» (πληθωρισμός, άνοδος κόστους χρήματος, ενεργειακή-επισιτιστική κρίση) να κυριαρχούν στη νέα οικονομική περίοδο που ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Στη χώρα μας οι επενδυτές αναγνωρίζουν ότι οι επιμέρους αγορές των μετοχών, των εταιρικών ομολόγων και των αμοιβαίων κεφαλαίων χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα. Η χώρα εισέρχεται έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική τροχιά, αλλά το ζητούμενο είναι πόσο ο πληθωρισμός που καθηλώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών σε συνδυασμό με το κόστος της ενέργειας θα επιδεινώσουν την ήδη βεβαρημένη επενδυτική ψυχολογία.

Κατ’ αρχάς, στο Χρηματιστήριο οι ανοδικές συνεδριάσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου έσβησαν τις ζημιές της χρονιάς. Όμως η αγορά, που αντιλαμβάνεται πριν από όλους την εγχώρια επιχειρηματική και πολιτική σκηνή, χρειάζεται σημάδια σταθερότητας. Σε κάθε περίπτωση οι 93 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις που υπολείπονται για να εκπνεύσει το 2022 θα διεξαχθούν σε θολή ατμόσφαιρα, με την ελληνική οικονομία να ευελπιστεί ότι το 2023 θα ανέβει επενδυτική βαθμίδα που θα σημάνει και την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου. Φρένο έχουν τραβήξει οι εταιρείες στην έκδοση εταιρικών ομολόγων.

Θύμα πολέμου η αγορά διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων είχαν ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο του 2020 η εγχώρια αγορά της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων και των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 διαμορφώθηκε στα 21,34 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,78% από τις 31/12/2021 και 4,62% από τις 31/03/2022.

Μέχρι 30.06.2022 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 8,7% από την αρχή του έτους και 5,6% από το α’ τρίμηνο του 2022, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 10,16 δισ. ευρώ.

Οι εισροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ήταν ύψους 65 εκατ. ευρώ. Αποδόσεις εξαμήνου Α/Κ

- Μετοχικά Ελλάδας: Σε απώλειες (έως και 14,43%) υποχρεώθηκε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο το σύνολο Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (-6,11%), Optima Ελληνικό (-6,43%), NN Hellas Μετοχικό (Θ) (-7,32%), Πειραιώς Private Banking ESG Greece Equity Fund (-7,36%), 3Κ Greek Value (-8,53%), Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού (-8,58%), Πειραιώς ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων (-8,72%), 3Κ Μετοχικό (-8,79%) και Δήλος Blue Chips Επιλεγμένων Αξιών (-9,11%). 

- Ομολογιακά Ελλάδας: Στο «μείον» κινήθηκε το σύνολο των Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μικρότερες απώλειες κατέγραψαν: Income Greek Bond Fund (-5,77%), Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income (-6,79%), Alpha Income Plus Classic (-8,23%), Eurobank I LF Income Plus (-8,30%), Interamerican LF Income Plus (-8,36%), Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (-9,63%), Eurobank I LF Greek Corporate Bond (-9,98%) και Optima Smart Cash (-10,04%).

- Μικτά: Σχετικά καλύτερες επιδόσεις αυτές των: Alpha Συντηρητικό Ελληνικό (-4,44%), Optima Greek Balanced (-4,69%), ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (-5,49%), Alpha Mellon (-6,01%), Alpha Trust Electric (-6,11%), Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Εσωτερικού (-6,55%) και Τρίτων Μικτό (-6,66%).  Funds of Funds Μικτά: Από -3,27% έως και -13,08% οι αποδόσεις των Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Πειραιώς Low Volatility (-3,27%), Alpha LUX Global Defensive (-4,16%), Optima Global Selection (-6,29%) και Eurobank I LF Balanced Blend US (-6,29%).

- Funds of Funds Μετοχικά: Μόνο το Α/Κ MetLife Εμπορευματικών Αξιών κατέγραψε στο α’ εξάμηνο κέρδη (+18,68%), ενώ το σύνολο των υπολοίπων υποχρεώθηκε σε πτώση, με καλύτερες περιπτώσεις: Alpha Cosmos Stars Silk Route Asia (-8,76%), Πειραιώς Αναδυόμενων Αγορών (-9,87%) και Interamerican LF Global Megatrends (-11,54%).  Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Μικρότερες απώλειες τα Α/Κ MetLife Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (-3,21%), Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities (-8,79%), Alpha Global Blue Chips (-9,17%).

- Μετοχικά Διεθνή: Διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, με μικρότερες να είναι αυτές των 3Κ Διεθνές (-13,52%) και Ypsilon Global Growth Fund (-14,50%