Βράβευση Γ. Μυτιληναίου στο Members’ Day Meeting του Propeller Club Πειραιά

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Μουσείο της Ακρόπολης η εκδήλωση «Members’ Day Meeting» του International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus. Κεντρικό γεγονός της βραδιάς ήταν η βράβευση του Γιάννη Μυτιληναίου, ιδρυτή της M/Maritime και συνιδρυτή της Mytilineos Holdings, με το Members’ Award of Excellence για το μεγάλο επιχειρηματικό του έργο, τόσο στη βιομηχανία, όσο και στη ναυτιλία. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Κωστής Φραγκούλης, «το προφίλ του κ. Γιάννη Μυτιληναίου ξεχωρίζει. Η δράση και το στίγμα του χαρακτηρίζονται από αξίες που πηγαίνουν το ανθρώπινο γένος πιο μπροστά. Η αποψινή βράβευση είναι μια ένδειξη αναγνώρισης και είναι μια βράβευση που επιθυμούμε να λειτουργήσει ως έμπνευση και παραδειγματισμός για όλους».

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Η ομιλία του με τίτλο «Πορεία και Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και η Ναυτιλία ως πυλώνας Ισχυρής, Βιώσιμης Ανάπτυξης» έδωσε έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις γύρω από την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη του Propeller Club Πειραιά και προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας, κυρίως από τον κλάδο της ναυτιλίας, κυβερνητικοί και διπλωματικοί εκπρόσωποι.

Μεταξύ αυτών ήταν η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο βουλευτής ΝΔ και μέλος του Propeller Club Πειραιά Γιώργος Κουμουτσάκος, ο πρέσβης των ΗΠΑ και επίτιμος πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά Τζωρτζ Τσούνης, o πρέσβης της Ιαπωνίας Yasunori Nakayama, η πρέσβης της Ιταλίας Patrizia Falcinelli, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητήριου της Ελλάδας Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας και ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλας Μπακατσέλος.

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό της η γενική γραμματέας του Propeller Club Πειραιά Δανάη Μπεζαντάκου, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το Propeller Club Πειραιά είναι σήμερα «το μεγαλύτερο και ισχυρότερο Propeller Club στον κόσμο ανάμεσα σε 72, ενεργό στον Πειραιά από το 1935».

Επιπλέον, ο κ. Φραγκούλης αναφέρθηκε συνοπτικά στη δράση, αλλά και τα μελλοντικά σχέδια του Club. «Έχουμε και θα έχουμε να επιδεικνύουμε ένα ισχυρό και πολύπλευρο έργο ως Club, και αυτό οφείλεται καταρχάς στην εξαιρετική μας ομάδα. Σε ένα δυναμικό και ιδιαίτερα δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο που πάντα ευχαριστώ για τη μεγάλη του προσφορά» δήλωσε και συμπλήρωσε πως «η χώρα μας έλαμψε πρόσφατα και εξέπεμψε σαν δυνατός φάρος με τη διοργάνωση των Ποσειδωνίων. Η συμμετοχή του Club μας στην Έκθεση ήταν πολύ πετυχημένη με πάρα πολλούς και σημαντικούς επισκέπτες στο περίπτερό μας. Τώρα, το Propeller Πειραιά ετοιμάζεται να διοργανώσει το 96o Παγκόσμιο Συνέδριο των Propeller τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Η σπουδαιότητα αυτού του Συνεδρίου είναι αναμφισβήτητη για τη χώρα, για τη Ναυτιλία, για τον θεσμό του Propeller Club».

Ο υπουργός Οικονομικών ανέλυσε την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας ως πυώνα ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «το Propeller Club Πειραιά με συνέπεια και επιτυχία επί δεκαετίες υπηρετεί τον στόχο της προώθησης και προαγωγής των κοινωνικών, πολιτιστικών και ναυτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και την ανάδειξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας», για την οποία τόνισε ότι «είναι ένας εξωστρεφής κλάδος, που αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην ελληνική οικονομία αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο».

Ο κ. Φραγκούλης, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό για την ομιλία του, ανέφερε πως «κρατούμε την αισιοδοξία που νιώθετε και νιώθουμε όλοι για την επόμενη μέρα της Ελλάδας και σας ευχαριστούμε για το έργο που επιτελείτε ως υπουργός Οικονομικών. Σας συγχαίρω και για όσα κάνετε ως κυβέρνηση για την εξυγίανση και επαναλειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας. Η χώρα έχει ανάγκη από ενεργά, παραγωγικά και αξιόπιστα ναυπηγεία όπως αυτό του Νεώριου Σύρου. Δεν είναι δυνατόν η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο να μην διαθέτει και μια ισχυρή ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία».

Προλογίζοντας τον κ. Μυτιληναίο και τη βράβευσή του, ο κ. Φραγκούλης ανέφερε πως «στις μέρες μας η Αριστεία, σε συνδυασμό με το Ήθος, σπανίζουν. Ο Γιάννης Μυτιληναίος είναι ένας σπάνιος άνθρωπος κι επιχειρηματίας. Οι αξίες του είναι αξίες που πρεσβεύουμε, τιμούμε και υπηρετούμε στο Propeller Club Πειραιά, είναι αξίες που επιθυμούμε να επιβραβεύουμε».

Την απονομή της τιμητικής πλακέτας στον κ. Μυτιληναίο έκανε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζωρτζ Τσούνης, με την ιδιότητα του επίτιμου προέδρου του Propeller Club Πειραιά. Στη συνέχεια, ο κ. Μυτιληναίος χρίστηκε επίτιμο μέλος του Club και σύμφωνα με την παράδοση του Club ο κ. Φραγκούλης καρφίτσωσε το pin και η κ. Μπεζαντάκου του παρέδωσε το πιστοποιητικό του επίτιμου μέλους του Club.

Στην ομιλία του, μετά τη βράβευσή του, ο Γιάννης Μυτιληναίος είπε πως είναι ένας μετριόφρων άνθρωπος που δεν συνηθίζει ούτε τις βραβεύσεις, ούτε και τις μαζικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα βραβευτεί για τη δουλειά του. «Γιατί εγώ πάντα θεωρούσα ότι κάθε πρωί έκανα μία δουλειά, σκληρή δουλειά» ανέφερε και συνέχισε: «Όμως δεν μπορώ να μην πω ότι είμαι πράγματι υπερήφανος για την επαγγελματική και επιχειρηματική μου πορεία τα τελευταία 40 χρόνια, μια πορεία βασισμένη στις αξίες και στα πιστεύω μου» είπε ο κ. Μυτιληναίος.

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη πως «δεν αρκεί η σκληρή δουλειά για να πετύχει κάποιος, είναι όμως προϋπόθεση. Όλα αυτά γίνονται όταν υπάρχει όραμα. Όραμα επιχειρηματικό το οποίο είχα σε περιορισμένο βαθμό, γιατί ήμουν πάντα προσγειωμένος και προσηλωμένος σε μια σκληρή πραγματικότητα». Στο σημείο αυτό ο κ. Μυτιληναίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στον αδελφό του Ευάγγελο Μυτιληναίο που χάρη σε εκείνον και το πολύ μεγάλο όραμά του, οι δυο τους κατάφεραν να πραγματοποιήσουν όλα τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Ο κ. Μυτιληναίος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την οικογένειά του για τη στήριξη που του παρείχε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τις δύο κόρες του «που τις πιο πολλές φορές πήγαιναν για ύπνο πριν πάω εγώ στο σπίτι» είπε και καταχειροκροτήθηκε. Ευχαρίστησε ξεχωριστά την αδελφή του, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, και τον αδελφό του Γιώργο Κοντούζογλου, «που ήταν πάντα εκεί για να διασφαλίσουν την οικογενειακή συνοχή ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις». Τέλος, απηύθυνε ευχαριστήρια στο Propeller Club Πειραιά και τον φίλο του, όπως τον αποκάλεσε, Κωστή Φραγκούλη, καθώς και σε όλο το κοινό που τον παρακολουθούσε με αφοσίωση.

Το Propeller Club of Piraeus

Το International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus , ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1935. Είναι το παλαιότερο ενεργό Club εκτός ΗΠΑ και το μεγαλύτερο στον κόσμο σε ό,τι αφορά τον αριθμό μελών.

Η αξιοσημείωτη επιτυχία του Club οφείλεται στο έντονο ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των μελών του και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι ένας αυτόνομος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ελέγχεται συλλογικά από ένα Συμβούλιο 16 Εθελοντών Διοικητών, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη κάθε δύο χρόνια.

Σε αναγνώριση αυτής της επιτυχίας και της θέσης του παγκοσμίως, το Propeller Club of Piraeus έλαβε το υψηλού κύρους Piraeus International Centre Award στην τελετή απονομής των βραβείων Lloyd's List Greek Shipping Awards 2018, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 έλαβε και το βραβείο International Propeller Club of the Year από το International Propeller Club των ΗΠΑ, στο 95ο ετήσιο International Propeller Club Convention and Leadership Conference.