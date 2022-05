Diamonds of the Greek Economy: SAP Hellas - Με αιχμή του δόρατος την καινοτομία

Της Λέττας Καλαμαρά

[email protected]

Από το Ορλάντο της Φλόριντα η γνωστή γερμανική πολυεθνική εταιρεία λογισμικού SAP έδωσε πρόσφατα το στίγμα της στρατηγικής της στο πλαίσιο του μεγάλου ετήσιου συνεδρίου της, SAP Sapphire.

Καινοτομία είναι η λέξη-κλειδί για την κατανόηση των στόχων της εταιρείας και στο συνέδριο δόθηκε το έναυσμα για την εμπέδωση των τεχνολογικών τάσεων στις οποίες εστιάζει η SAP και συνοψίζονται σε τέσσερις τομείς. Πρόκειται για την ανθεκτικότητα των αλυσίδων τροφοδοσίας, τη βιωσιμότητα, τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη δημιουργία εφαρμογών no-code.

Πολυετής εμπειρία

Ως πυξίδα στο νέο ταξίδι στην τεχνολογία που περιγραφικά κατονομάζεται πλέον ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών λειτουργεί η μέχρι τώρα πολυετής εμπειρία των στελεχών της SAP. Η εταιρεία, σε διεθνές επίπεδο, έχει στο δυναμικό της 100.000 επαγγελματίες για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική.

Στην Ελλάδα καθοριστικής σημασίας είναι η τρέχουσα χρονιά για τις επενδύσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και διαφαίνεται αυξημένο ενδιαφέρον και ισχυρή επενδυτική διάθεση προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τα στελέχη της SAP Hellas.

Η ευκαιρία που δημιουργείται στον τομέα της τεχνολογίας για την αποτελεσματική αξιοποίηση, εκ μέρους των επιχειρήσεων, καινοτόμων τεχνολογιών είναι μεγάλη. Ωστόσο, είναι πολλές οι παράμετροι πλέον που παίζουν ρόλο στην ευόδωση του ψηφιακού στόχου. Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, με δεδομένο ότι από το 80% των επιχειρήσεων που καταφεύγουν σε ψηφιακές λύσεις για να απαντήσουν στις προκλήσεις της εποχής μόλις το 30% ολοκληρώνουν με επιτυχία τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, οι καινοτόμες βασισμένες στο cloud λύσεις SAP έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους πελάτες να επιταχύνουν το «ταξίδι» του ψηφιακού μετασχηματισμού, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη.

O διευθύνων σύμβουλος της SAP Hellas, Ανδρέας Ξηρόκωστας, επισημαίνει πως οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν πλέον περισσότερο πρόθυμες να επενδύσουν σε τεχνολογία προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένες και πιο ανταγωνιστικές. Βασικό της εργαλείο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της εταιρειών αποτελεί το νέο πακέτο υπηρεσιών RISE with SAP, προκειμένου να επανεκτιμήσουν και να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τις επόμενες δεκαετίες. Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές, τονίζει η SAP, ανάλογα με τον κλάδο και το σημείο εκκίνησης της κάθε εταιρείας. Μπορεί να αφορούν θέματα ασφάλειας, πολύπλοκες υπάρχουσες αρχιτεκτονικές, πολλαπλούς παρόχους και συμβόλαια, επενδύσεις σε συστήματα παλαιού τύπου, αποσβέσεις κ.λπ. Ο πάροχος που θα συνεργαστεί με μια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει ως λύση αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικό μετασχηματισμό (business-transformation-as-a-service), που σκοπό έχει την εξάλειψη των πιο συχνών εμποδίων μετάβασης στο Cloud, ενώ παράλληλα επιτρέπει έναν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μετασχηματισμό και επιταχύνει τη μετάβαση αυτή.

Ενισχυμένα μεγέθη

Η SAP Hellas συνεχίζει και διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία. Ο κύκλος εργασιών της το 2020 αυξήθηκε στα 48,36 εκατ. ευρώ από 44,19 εκατ. ευρώ το 2019. Αντίστοιχα τα ΕΒΙΤDA αυξήθηκαν στα 4,88 εκατ. ευρώ από 4,36 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 3,36 εκατ. ευρώ από 2,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις στο τέλος του 2020 το προσωπικό της εταιρείας ήταν 70 άτομα.

Στην Αθήνα η εταιρεία εκπονεί φιλόδοξα σχέδια ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση την ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων. Από τη μια πλευρά το Πρόγραμμα SAP Athina με στόχο τη δημιουργία 300 νέων ψηφιακών θέσεων εργασίας στο οικοσύστημα της SAP σε μια περίοδο τριών χρόνων, με προφανή την εστίαση σε ταλαντούχους νέους και νέες και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους συνεργάτες και από την άλλη το Ready for Work με έμφαση τις γυναίκες.

Πρωτοβουλίες για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

Όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα SAP Athina 2020 και SAP Athina 2021 είναι πλέον πιστοποιημένοι Associate Consultants τόσο για Integrated Business Processes in SAP S/4HANA, όσο και για SAP S/4HANA Cloud - Professional Services Implementation. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη δέσμευση της SAP για τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης, στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των οργανισμών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2022.

Το πρόγραμμα SAP Go Digital, μια πρωτοβουλία του SAP Training and Development Institute (SAP TDI), εστιάζει στις πιο πρόσφατες καινοτομίες της SAP και καλύπτει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης. Περιλαμβάνει προσωπικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, λειτουργικές και τεχνικές γνώσεις για τις λύσεις της SAP, δίνοντας στους αποφοίτους την ευκαιρία να γίνουν SAP Associate Consultants. Ως τώρα, 70 ταλαντούχοι νέοι έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των SAP Certifications σε πλήρως εικονικό περιβάλλον. Στις 24/5/2022 ξεκινάει ο τρίτος κύκλος με πάνω από 40 συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα σε ισχύ βρίσκεται το Ready for Work, το πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του Women On Top, που επιστρέφει για τέταρτη φορά και με την υποστήριξη της SAP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με δύο δωρεάν σειρές διαδικτυακών σεμιναρίων και mentoring που απευθύνονται σε γυναίκες στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής, ή γυναίκες που θέλουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά από ένα διάλειμμα μεγαλύτερο των δύο ετών.