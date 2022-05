Ο ειδικός της ενέργειας που εξόργισε τον Πούτιν με μία λέξη

Ο Ντάνιελ Γιέργκιν ήταν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης το 2013, όταν του έγινε μία πολύ ελκυστική πρόταση. Να είναι εκείνος που θα θέσει την πρώτη ερώτηση του κοινού στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Άρχισα να θέτω την ερώτηση και ανέφερα τη λέξη "σχιστολιθικό"» θυμάται, μιλώντας σε podcast του Bloomberg. Αναφέρεται στην κάποτε μη συμβατική πηγή πετρελαίου και φυσικού αερίου που τότε είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται ταχύατα στις ΗΠΑ, χάρη σε πλεονεκτήματα στις τεχνικές παραγωγής. «Και άρχισε ξαφνικά να μου φωνάζει, να λέει ότι το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο είναι βάρβαρο» συμπληρώνει. Προφανώς ο Ρώσος πρόεδρος ήταν έξαλλος με την τεχνική αυτή που βοηθούσε τις ΗΠΑ να ανέβουν στις πρώτες δυνάμεις της παραγωγής πετρελαίου.

Ο Γέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P Global περιγράφει αναλυτικά την εμπειρία του εκείνη με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά και το πώς άλλαξε τα τελευταία χρόνια ο χάρτης της ενέργειας, του κλίματος και των γεωπολιτικών συγκρούσεων, στο βιβλίο του “The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations.”

Το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γεωπολιτικές εξελίξεις από ό,τι πολλοί νομίζουν, σχολιάζει. Συνιστά απειλή για τον Πούτιν με πολλούς τρόπους και κυρίως καθώς βάζει τις ΗΠΑ σε θέση να ανταγωνιστούν τη Ρωσία στην παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Αναγνωρίζει πάντως ότι η εφαρμογή κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης στη ρωσική ενέργεια δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού αυτή τη στιγμή "δεν υπάρχει αρκετό πετρέλαιο στην αγορά". Το γεγονός ότι είμαστε σε μία φάση ενεργειακής μετάβασης κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

