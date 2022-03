Η ΕΕ στηρίζει τον ελληνικό τουριστικό τομέα

Του Φάνη Ζώη

[email protected]

Mε στόχο να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της τουριστικής Ελλάδας και να επενδύσει στον ποιοτικό και βιώσιμο μετασχηματισμό του ελληνικού τουριστικού τομέα για ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, προχώρησε σε χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 2020 σημειώθηκε μείωση 60% στον διεθνή τουρισμό. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), οι τουριστικές εισπράξεις της χώρας μειώθηκαν κατά 76,5% σε σχέση με το 2019 (από 17,7 δισ. ευρώ το 2019 σε 4,3 δισ. ευρώ το 2020).

Το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη δεν είναι απλά ένα σχέδιο ανάκαμψης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να βγουν όλες οι χώρες της ΕΕ από την πανδημία πιο δυνατές, να μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους, να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και θέσεις εργασίας, είναι ένα εκτεταμένο έργο που βοηθά τις χώρες να διαχειριστούν τον οικονομικό αντίκτυπο του κορωνοϊού, μεταξύ άλλων και στον τουριστικό κλάδο. Είναι το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην ιστορία της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο στοχεύει στην οικοδόμηση «μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης, αναφέρει αξιωμάτουχος της ΕΕ.

Στην Ελλάδα, οι αλλαγές στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα επιφέρουν 1,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη 272.000 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων και στήριξη του Ταμείου Εγγύησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουριστικού τομέα, ανοίγει τον δρόμο προς την ποιότητα και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του και συμβάλλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, και σαν καλή πρακτική αναφέρεται η επανεκκίνηση της λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης στη Μύκονο με τη στήριξη της πρωτοβουλίας REACT-EU. Με έδρα το νησί της Μυκόνου, η οικογενειακή επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» με τον εμπορικό τίτλο «Makis Place” ιδρύθηκε το 1991 από τον Γεράσιμο Σαντοριναίο και τώρα τη διαχειρίζονται τα παιδιά του.

Πρόκειται για μια υγιή επιχείρηση που ειδικά τα τελευταία χρόνια σημείωνε σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της, ενδεικτικά από το 2015-2019 είχε κάθε έτος αύξηση κατά 20 -30%. Η επιτυχημένη της πορεία όμως στην ανταγωνιστική τουριστική αγορά της Μυκόνου ανακόπηκε απότομα το 2020 με το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης του Covid-19, καθώς αναγκάστηκε να μείνει κλειστή ουσιαστικά για ένα ολόκληρο έτος. Η συγκυρία ήταν αρνητική, διότι την ίδια περίοδο είχε μόλις ολοκληρώσει μια σημαντική επένδυση αναβάθμισης του καταλύματος μέσω του ΕΠΑνΕΚ και οι αναμενόμενες αποδώσεις της ανακόπηκαν.

Ωστόσο, χάρη στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Επανεκκίνηση Τουρισμού», η Makis Place ενισχύθηκε με 48.889,92 ευρώ και μπόρεσε να επανεκκινήσει επιτυχημένα τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2021. Η ενίσχυση αυτή επέτρεψε στην συγκεκριμένη επιχείρηση να επιβιώσει παρά τις αναμφίβολα σημαντικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην τουριστική αγορά, διατηρώντας με αυτό το τρόπο ενεργή την οικονομική της δραστηριότητα και τις ανάλογες θέσεις εργασίας.

Η Δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» μέσω της οποίας ενισχύθηκε η επιχείρηση, είχε ως στόχο την στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους παρέχοντας τους μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση έως το ποσό των 400.000 ευρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις βοηθήθηκαν και κράτησαν «ζωντανό» αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία παραγωγικό κλάδο.

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το React EU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία Covid-19.

Η βοήθεια για την ανάκαμψη για τη συνοχή και τα εδάφη της Ευρώπης, REACT-EU, επιδιώκει να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού σε περιοχές όπου η οικονομία και η απασχόληση έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά. Η χρηματοδότηση REACT-EU θα θέσει τα θεμέλια για μια πράσινη, ψηφιακή, οικονομική ανάκαμψη που θα υποστηρίζει την ικανότητα αναγέννησης. Θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ, την Ε&Α, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανότητας αλλαγής στις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους.