Nestlé: Xτίζοντας το εργασιακό περιβάλλον του αύριο

Δείκτης ανάπτυξης αλλά και επιχειρηματικής καταξίωσης αποτελεί στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον το ελκυστικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης, μιας και εξασφαλίζει εργασιακή ηρεμία για το υπάρχον έμψυχο δυναμικό και ταυτόχρονα καθίσταται πόλος έλξης για ταλαντούχους εργαζόμενους γεγονός που έχει θετικό αντίχτυπο στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Nestlé η ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής κουλτούρας είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης για το σκοπό αυτό και επισημαίνει πως υλοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με τους ανθρώπους της να βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Όπως επισημαίνει, η ενδυνάμωσή τους αποτελεί προϋπόθεση ώστε να γίνουν η κυρίαρχη δύναμη που κρατά την εταιρεία ανταγωνιστική στο σύγχρονο και γεμάτο προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αναλυτικά, για την επίτευξη των στόχων της, η Nestle έχει αναπτύξει την HR στρατηγική της «Workplace of tomorrow” που περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες:

Ο 1ος άξονας, “Win with the best” περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες που αξιοποιεί η εταιρεία για να συνδεθεί με τα καλύτερα ταλέντα της αγοράς. Με την εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων όπως το Recruitment Marketing, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί τις αξίες της και να συνδέεται, κυρίως ψηφιακά, με ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, το λανσάρισμα της νέας καμπάνιας employer branding με κεντρικό μήνυμα “Be a force for Good” δίνει τη δυνατότητα στη Nestlé να χτίσει μια δυνατή βάση ταλέντων σε μέσα όπως το LinkedIn, με πάνω από 46 χιλιάδες χρήστες.

Ο 2ος άξονας, “Enable & Grow”, εστιάζει σε δράσεις που επιτρέπουν στους εργαζόμενους της εταιρείας να ενδυναμωθούν και να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο του «εκδημοκρατισμού» της γνώσης, δίνοντας πρόσβαση σε υλικό και εργαλεία εκπαίδευσης για την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής κουλτούρας γύρω από τη μάθηση. Με το 97% των ανθρώπων της Nestlé να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online εκπαίδευση, με σχεδόν 20.000 ώρες συμμετοχής σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαθέτει η εταιρεία, δεν μπορεί παρά να είναι περήφανη που το 82% αναγνωρίζει τη δυνατότητα που δίνει η Nestlé στους ανθρώπους της να πραγματοποιήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα.

Ο 3ος άξονας, “Motivating & Engaging our People” επικεντρώνεται στο χτίσιμο και την αναγνώριση των σχέσεων της Nestlé με τους ανθρώπους της, καθώς βασίζεται στην Εμπιστοσύνη και τo Σεβασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nestlé διασφαλίζει την κατάλληλη αναγνώριση και ανταμοιβή των προσπαθειών κάθε εργαζόμενου της ξεχωριστά, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μαζί τους. Ο σεβασμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Nestlé και οδηγό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Για τη δόμηση μιας ανοιχτής κουλτούρας, χωρίς αποκλεισμούς, η εταιρεία έχει αναπτύξει τον άξονα “Living our Purpose & Values every day”. Σκοπός του είναι να «αγκαλιάσει» τη διαφορετικότητα, τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και την ενσωμάτωση ενεργώντας με ακεραιότητα, δικαιοσύνη και αυθεντικότητα.

Ο τελευταίος άξονας, “Transforming our Work”, εστιάζει στην ομαλή μετάβαση των εργαζομένων στη νέα -ψηφιακή- εποχή που έχει προκύψει από την πανδημική κρίση. Στη νέα αυτή πραγματικότητα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία είναι η κινητοποίηση των ανθρώπων της, η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, η αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία, η πρωτοπορία και η καινοτομία. Δηλαδή, οι πιο διαχρονικοί άξονες της λειτουργίας της.

Η Nestlé τονίζει πως κάθε πρόκληση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας όλο και ισχυρότερης κουλτούρας σεβασμού και περηφάνιας, με έντονο το αίσθημα της υπευθυνότητας και του «ανήκειν». Αυτή η συνθήκη δεν αποτελεί μια νέα προσέγγιση, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ανανεώνει, αναδιαμορφώνει και ενδυναμώνει την εταιρική της κουλτούρα, με τον ίδιο τρόπο που κάνει από την αρχή της λειτουργίας της.