Οι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν» τις ελληνικές εισηγμένες

Από την έντυπη έκδοση

Στις διεθνείς επιλογές των δύο μεγάλων επενδυτικών οίκων του πλανήτη, της JP Morgan και της Citigroup, έχουν συμπεριληφθεί οι ελληνικές μετοχές και το Χρηματιστήριο Αθήνας για το 2022, καθώς εκτιμούν ότι οι ελληνικές εισηγμένες θα παρουσιάσουν αύξηση της κερδοφορίας τους το νέο οικονομικό έτος, ενώ και η ελληνική αγορά θα βρεθεί στις κορυφαίες των αναδυόμενων αγορών από πλευράς απόδοσης.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan τοποθετεί την ελληνική αγορά στις αγαπημένες της τοποθετήσεις για το νέο έτος, εκτιμώντας πως οι ελληνικές εισηγμένες θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας στο σύνολο της περιοχής των αναδυόμενων αγορών.

Από τους κλάδους συστήνει επιπλέον έκθεση (overweight) στις τράπεζες, την ενέργεια και τα βασικά υλικά, ουδέτερη στάση στα μη βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ συστήνει χαμηλότερη επίδοση (underweight) στην τεχνολογία και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, το P/Ε των ελληνικών μετοχών θα διαμορφωθεί στο 14,5 το 2022 από 17,8 φέτος, ενώ η μερισματική απόδοση θα είναι της τάξης του 3,6% το 2022 από 3,4% το 2021.

Επίσης, η JP Morgan εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγημένων θα εκτιναχθούν στο 18,2% το 2022 από 1,9% φέτος και θα εμφανίσουν την υψηλότερη αύξηση ανάμεσα όλες τις αγορές της περιοχής που παρακολουθεί. Σε ό,τι αφορά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, θα κινηθεί στο 7,7% το επόμενο έτος από 7,1% φέτος.

Η έκθεση της Citi

Οι αναλυτές της Citi προβλέπουν για την Ελλάδα ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) θα αυξηθούν κατά 29,1% -βελτιωμένη πρόβλεψη σε σχέση με το 25% που προέβλεπε πριν-, που θα είναι και η υψηλότερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο σε αναδυόμενες αγορές, ανεπτυγμένες αγορές και ΗΠΑ. Αναφερόμενη ειδικά για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αναμένεται σημαντική βελτίωση, ξεχωρίζοντας τη μετοχή του ΟΤΕ. Όπως τονίζει η Citi, αναμένει συνεχή ανάκαμψη στις επενδύσεις σε εποπτικές ίνες, ειδικά σε χώρες που επένδυσαν στο FttC (δίκτυο Fiber To The Cabin) αρχικά και τώρα βρίσκονται σε διαδικασία επένδυσης σε FttH (γραμμές Fiber to the Home). Κατά τη Citi, ο ΟΤΕ προσφέρει την καλύτερη ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό κλάδο των τηλεπικοινωνιών με τη χαμηλότερη ακόμη αποτίμηση. Διαθέτει τα «όπλα» για περαιτέρω ανάπτυξη των αποδόσεων των μετόχων παρά τις υψηλότερες επενδύσεις στο FttH και κατέχει πλήρως κάθε τμήμα της υποδομής του.

Ο εκτιμώμενος δείκτης P/Ε στην ελληνική αγορά για το 2021 διαμορφώνεται στο 12,1, ενώ για το 2022 θα κινηθεί στο 10,1. Συγκριτικά, το P/E στην αγορά των ΗΠΑ, από 23,2 φέτος, θα κινηθεί στο 21,6 το 2022, ενώ στην Ευρώπη από 14,5 φέτος στο 15,1 το 2022.

Τέλος, σημαντικά υψηλότερα αναμένει πλέον ότι θα κινηθεί η μερισματική απόδοση των ελληνικών εισηγμένων και στο 6,4% από 3,7% πριν, πολύ πάνω από τον μέσο όρο σε Ευρώπη, ΗΠΑ, παγκόσμιες αγορές και αναδυόμενες αγορές, που τοποθετείται στο 3,2%, 1,7%, 2,3% και 3%, αντίστοιχα.

Καλή πρόοδο όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια, με τις περισσότερες δράσεις να πραγματοποιούνται εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού, επισημαίνει σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα η Eurobank Equities. Η εταιρεία αναφέρεται στις τρεις συστημικές τράπεζες (εκτός Eurobank, καθώς ανήκει στον ίδιο όμιλο). «Η αποτίμηση αφήνει πολλά περιθώρια για άνοδο και η ΕΤΕ είναι η προτιμώμενη επιλογή μας. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται λίγο πάνω από τον δείκτη 0,4x P/TBV για το 2022, εξακολουθώντας να έχουν έκπτωση 25% σε σχέση με τους ομολόγους της περιφέρειας της Ε.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές κερδοφορίας, πιστεύουμε ότι κάποια περαιτέρω σύγκλιση είναι πιθανή στο μέλλον, ενώ αναμένουμε αυξανόμενα TBV και μετατόπιση της εστίασης στους πολλαπλασιαστές κερδών να οδηγήσουν τις μετοχές υψηλότερα στο φάσμα των αποτιμήσεων. Η ΕΤΕ παραμένει η προτιμώμενη επιλογή μας, δεδομένης της ελκυστικής αποτίμησής της σε συνδυασμό με ένα ισχυρό σύνολο θεμελιωδών μεγεθών», επισημαίνει η Eurobank Equities.

Η χρηματιστηριακή θέτει στόχους:

Αlpha Bank - Rating: Hold, Τιμή-στόχος 1,37 ευρώ.

ΕΤΕ - Rating: Buy, Τιμή-στόχος 3,48 ευρώ.

Πειραιώς - Rating: Buy, Τιμήστόχος 1,84 ευρώ.