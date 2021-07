ΤτΕ: Αυξημένο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο και συνολικά το α΄ 5μηνο

Αυξήθηκε τον Μάιο του 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Και συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, εξαιτίας της επιδείνωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.​

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ):

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Μάιο του 2021 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 477 εκατ. ευρώ έναντι του Μαΐου του 2020.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, σε απόλυτο μέγεθος, από την αύξηση των εξαγωγών. Ωστόσο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 59,6% και 25,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές κατά 56,2% και 27,3% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 29,5% και 23,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές και οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 40,4% και 37,3% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

To πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Αντίθετα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 413,7% και 286,2% αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα επιδράσεων βάσης λόγω των χαμηλών επιπέδων τους το 2020. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 30%.

Τον Μάιο του 2021 το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε αύξηση κατά 534 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,2 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 27,8% και 15,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 20,1% σε τρέχουσες τιμές και 5,1% σε σταθερές τιμές. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό (21,5%) σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 18,8% και 20,8% αντίστοιχα.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση, πρωτίστως, του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 65,5% και 51,2% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 6,7%. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε λόγω της μείωσης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της αύξησης των πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Μάιο του 2021 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκε σε 202 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 423 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των πληρωμών των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Μάιο του 2021 το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ, από 723 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 705 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 5,7 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Μάιο του 2021 στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 640 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερες συναλλαγές τη συμμετοχή της Paulson & Co. Inc. (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. και την αύξηση της συμμετοχής της Reggeborgh Invest B.V. (Ολλανδία) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές στην Ελλάδα κατά 717 εκατ. ευρώ και στην αύξηση κατά 662 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εξαιτίας της αύξησης της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους κατά 621 εκατ. ευρώ και της στατιστικής προσαρμογής (592 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση, πρωτίστως, των δανειακών υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού κατά 2,8 δισ. ευρώ και, δευτερευόντως, της στατιστικής προσαρμογής (592 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 640 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 952 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και στην αύξηση κατά 599 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές στην Ελλάδα.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 2,1 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 6,0 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 544 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Μαΐου του 2021 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισ. ευρώ, έναντι 8,7 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2020.

Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Ιουνίου 2021 θα ανακοινωθούν στις 20 Αυγούστου 2021.