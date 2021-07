Talk of the market: Πράσινα ομόλογα και deals στις ασφαλιστικές

Ελεγχόμενες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της χρηματιστηριακής εβδομάδας, με μικρές τάσεις στην Ασία. Ζητούμενο είναι τι κατεύθυνση θα αναζητήσει σε αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο, όπου επικράτησαν κατά βάση οι πωλητές κατά την προηγούμενη χρηματιστηριακή εβδομάδα. Μετά από τέσσερις πτωτικές και μια ανοδική συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε εβδομαδιαίες απώλειες 2,32% και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,45% ενώ η μέση αξία των συναλλαγών παρέμεινε χαμηλή, στα 53 εκατ. ευρώ.

Νέα δημοπρασία δρομολογεί αυτή την εβδομάδα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Θα δημοπρατήσει λογαριασμούς 13 εβδομάδων στις 7 Ιουλίου, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει έως 1 δισ. ευρώ. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί ανέρχεται σε 625 εκατ. ευρώ, ενώ μη ανταγωνιστικές προσφορές έως και 30% του ποσού της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν στη διάρκεια της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος δανεισμού στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου ήταν -0,40%.

Το NN Group θα αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Πολωνία και στην Ελλάδα έναντι τιμήματος 584 εκατ. ευρώ, deal που θα ενισχύσει την ηγετική θέση της ΝΝ σε δύο ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές με προοπτική ανάπτυξης. Όπως ανακοινώθηκε, θα ενδυναμωθούν περαιτέρω οι τρέχουσες θέσεις στην Πολωνία στην αγορά ζωής και σύνταξης και θα δημιουργηθεί η νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα διευρυνθούν οι δυνατότητες διανομής, προσθέτοντας ισχυρά δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και θα δημιουργηθεί πρόσθετο λειτουργικό κεφάλαιο, που αναμένεται να αυξηθεί στα περίπου 50 εκατ. ευρώ το 2024, εξαιρουμένων εν μέρει συνεργιών κόστους, με αναμενόμενη διψήφια απόδοση επένδυσης.

Ομολογιακό 9,9 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση ανάπτυξης του δεύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα στην Περιφέρεια Κοζάνης, από τη ΔΕΗ. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Δύο Α.Ε, 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., υπέγραψε 1.7.2021 τη δανειακή σύμβαση. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, Εθνική και Eurobank συμμετέχουν ως ομολογιούχοι, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στην χρηματοδότηση έχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των 230MW.

H Motor Oil έχει ορίσει την Citigroup Global Markets Europe AG ως γενική συντονίστρια και συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών προκειμένου να διοργανώσει από σήμερα, 5 Ιουλίου, μία σειρά από εξ' αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 έτη (NC-L/Μη Ανακλητές) που πρόκειται να εκδοθούν από την εταιρεία.

Η Prodea προχωρά στην έκδοση πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 250 εκατ. ευρώ και με διάρκεια επτά έτη. Σκοπός της έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με ακίνητο το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Eurobank Ergasias Services and Holdings ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στις 23 Ιουλίου ενώ εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα ακολουθήσει επαναληπτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουλίου.

Οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το μέρισμα 0,10 ευρώ (υποδηλώνοντας μερισματική απόδοση της τάξης του 1,6% περίπου).

Οι μετοχές της Tέρνα Ενεργειακής διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το μέρισμα 0,17 ευρώ (με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται περίπου σε 1,4%).

Την εξαγορά του 4άστερου Elounda Blu στην Κρήτη από τον ελληνικό όμιλο φιλοξενίας Ledra Hotels & Villas υπέγραψε η Hotel Investment Partners (HIP), ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακών μονάδων στην Νότια Ευρώπη που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone. Πλέον ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6. Η Blackstone και η HIP θα επενδύσουν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση, μετατροπή και επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου στην αγορά ως ένα διεθνές επώνυμο θέρετρο 5 αστέρων.

H Costamare Participations PLC ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., ιδιοκτήτριας του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Michigan, το οποίο φέρει σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκε το 2008 και έχει χωρητικότητα 1.300 TEU. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., 100% θυγατρικής της Costamare Inc., αποκτήθηκαν έναντι τιμήματος 14,804 εκατ. δολ..

Εντείνονται αυτές τις ημέρες οι επαφές στελεχών της κυβέρνησης με εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων της εστίασης για το μοντέλο λειτουργίας των κλειστών χώρων από 15 Ιουλίου και τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στη νέα αυτή φάση ενώ κάποιες αλλαγές έκαναν ήδη ντεμπούτο με τα κέντρα διασκέδασης. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο ώστε οι επιχειρηματίες να λάβουν τις σωστές για την πελατεία τους αποφάσεις και να χαρακτηρίσουν αναλόγως τις επιχειρήσεις τους, covid free για αμιγώς εμβολιασμένους ή μικτές για εμβολιασμένους και μη με την επίδειξη αρνητικού τεστ ή πιστοποιητικού νόσησης.

Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης για τις παρεχόμενες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο - και για την ακρίβεια τα χαμηλότερα στην Ευρώπη - εμφανίζουν οι Έλληνες. Σύμφωνα με το ειδικό ψηφιακό Ευρωβαρόμετρο, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Κομισιόν, το 81% των Ευρωπαίων εμφανίζονται ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τις ταχύτητες download. Μόνο 12% δηλώνει “όχι πολύ ικανοποιημένο” και μόλις 4% “καθόλου ικανοποιημένο”. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις ταχύτητες upload. Αντίθετα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-27 όπου το ποσοστό των ικανοποιημένων δεν ξεπερνά το 70%.

