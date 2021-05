Market Beat:Την αγορά σήμερα κινεί η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΠΕΙΡ

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Τον τελευταίο καιρό, ο αέρας που φυσά διαφέρει από τον ευρωπαϊκό. Επίσης εδώ διαφέρουν οι προσδοκίες των θεσμικών, αφού κυριαρχούν στις συναλλαγές και εμφανίζουν μια αδιαφορία για τα όσα “εμπνέουν”, θετικά ή αρνητικά, τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Βέβαια δεν υπάρχουν έξω τόσες ανάγκες εξυγίανσης των τραπεζικών ιδρυμάτων, ούτε ο κλάδος είναι τόσο κυρίαρχος έναντι των υπολοίπων που φιλοξενούνται στο ταμπλό. Σήμερα η τοπική ιδιομορφία θα οδηγήσει σε κορύφωση της έντασης στις συναλλαγές καθώς εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΠΕΙΡ που προέκυψαν μετά την ΑΜΚ.

Σήμερα εδώ, όλοι ετοιμάζονται για την έναρξη της διαπραγμάτευσης 1,2 δις νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ. Λόγω πιθανών επιπτώσεων στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους ακόμα και αν δεν έχουν τη μετοχή. Για την αγορά ωστόσο η ΠΕΙΡ εδώ και καιρό είναι θετικός και αρνητικός πρωταγωνιστής μια εύκολη δικαιολογία για τις αναταράξεις. Αποτελεί παράλληλα ένα χρηματιστηριακό παράδοξο. Αναφερόμαστε στην διαφορά μεταξύ των τιμών που δίδονται στα ΣΜΕ της και στην αποτίμηση που αναγνωρίζουν ως “δίκαιη” οι συναλλασσόμενοι στο ταμπλό.

“Πολλές φορές τα μικρά εβδομαδιαία κέρδη στον ΓΔ είναι πολύ καλύτερα από τις μεγάλες κινήσεις στους δείκτες, μιας και η κίνηση είναι αργή με διάχυση στο σύνολο της Αγοράς. Έτσι λοιπόν, η προηγούμενη βδομάδα έκλεισε με κέρδη της τάξεως του 1,20%, με τον Απρίλιο να κλείνει με κέρδη της τάξεως του 5,24%. Ο Μάιος πλέον μπήκε για τα καλά με το ρητό “sell in May and go away” να επηρεάζει πολλούς, χωρίς παρόλα αυτά να στέκει στατιστικά”. Η άποψη του Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance ΑΕΠΕΥ είναι κατάλληλη για τις μέρες που περνούν και για αυτές που έρχονται ως τον Ιούλιο, που θα καταφθάνουν τα τσάρτερ με τους εμβολιασμένους ευρωπαίους. Η συσσώρευση και η διατήρηση της τιμής του ΓΔ ψηλότερα από τις 910 μονάδες, έχει εκληφθεί από τους εγχώριους παράγοντες ως θετική ανταπόκριση στις πρόσφατες εξελίξεις και στα εταιρικά αποτελέσματα. Τα σχόλιά τους ωστόσο αφορούν στον εντοπισμό όσων θα συμβάλουν στην συνέχεια της ανόδου.

Η Beta Sec. αναφέρει: “Η συσσώρευση με επιλεκτικές τοποθετήσεις είναι το επικρατέστερο σενάριο, καθώς οι Επενδυτές κοιτάζουν τις τάσεις των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2021 και επαναξιολογούν τη στάση τους αναλόγως”.

Από την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ εκτιμούν: “Το Ελληνικό Χρηματιστήριο δεν συγχρονίζεται με το θετικό momentum των Διεθνών Αγορών, που προεξοφλούν την προσεχή επιτάχυνση της ανάπτυξης. Η συμπεριφορά αυτή έχει επαναληφθεί, ακολουθώντας ετεροχρονισμένα την ίδια κατεύθυνση. Η κίνηση του ΓΔ προς τις 950 μονάδες παραμένει το πιθανότερο ενδεχόμενο για τον τρέχοντα μήνα, με τις 900 μονάδες να συνιστούν το εγγύτερο όριο στήριξης”.

Η Merit Sec. σημείωσε:

“Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 879 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 900 και 879 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης οι 920 και 930 μονάδες. Καλή η εικόνα των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου από τη Μυτιληναίος, με οριακή αύξηση της κερδοφορίας. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις θα ενισχυθούν σημαντικά στα επόμενα τρίμηνα, καθώς η ζήτηση και οι τιμές του Αλουμινίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το περιβάλλον τιμών και η ζήτηση στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά και η ωρίμανση και εκτέλεση των έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις. Παραμένουμε αγοραστές σε κάθε μεγάλη διόρθωση”.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Τα μηνύματα από τη βελτίωση στο πεδίο της απασχόλησης έδωσαν ώθηση στη διάθεση για ρίσκο στους συναλλασσόμενους στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 92.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ήταν 498.000 από 527.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές. Ανακοινώθηκε η πιο χαμηλή μέτρηση από τις 14 Μαρτίου του 2020, όταν οι αιτήσεις ήταν 256.000. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα στοιχεία απασχόλησης του Απριλίου στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επενδυτές.

Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε +0,93% ή 318 μονάδες στις 34.548,53, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,82% στις 4,201,62 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,37% στις 13.632,84 μονάδες.

Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Cisco Systems (+2,6%) και IBM (+2,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Caterpillar (-0,45%) και McDonalds (-0,4%).

Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα Α τριμήνου ανακοίνωσε η Paypal καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,22 δολάρια και τα έσοδα στα 6,03 δις. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη στο 1,01 και έσοδα στα 5,9 δις. δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε -0,4% έναντι του ευρώ που αγόραζε 1,2057 δολάρια, ενώ η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 1,56%.στην αγορά ομολόγων. Στα εμπορεύματα, η τιμή του πετρελαίου WTI κινήθηκε χαμηλότερα 1,4% ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,8% περνώντας πάνω από τα 1800 δολάρια η ουγκιά.

ΕΥΡΩΠΗ

Σταθερά στο 0,1% διατήρησε η Τράπεζα της Αγγλίας τα επιτόκια κατά την τακτική της συνεδρίαση για την νομισματική της πολιτική. Η κεντρική τράπεζα αποφάσισε επίσης να διατηρήσει αμετάβλητο το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού, στα 895 δισ. στερλίνες. Έχει μειώσει τα επιτόκια δύο φορές από την έναρξη της πανδημίας, ενώ ανέπτυξε ένα άνευ προηγουμένου πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που οδηγεί τη βρετανική οικονομία προς την ανάκαμψη.

Επίσης άνοδο 2,7% σημείωσε ο τζίρος στο λιανεμπόριο της ευρωζώνης τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως δήλωσε η Eurostat την Πέμπτη. Σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 12%.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 2,6% σε μηνιαία βάση. Ενώ αυξήθηκαν οι παραγγελίες του βιομηχανικού τομέα στη Γερμανία τον Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, οι νέες παραγγελίες ανέκαμψαν κατά 27,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020 όταν επιβλήθηκαν τα πρώτα lockdown λόγω πανδημίας κορωνοϊού.

Ωστόσο, ο Stoxx Europe 600 υποχώρησε -0,12% στις 441.02 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα +0,52% στις 7.076,17 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο +0,17% στις 15.196,74 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,28% στις 6.357,09 μονάδες. Οι αγορές της περιφέρειας του ευρώ ενισχύθηκαν με τον Ισπανικό ΙΒΕΧ να κλείνει με άνοδο +0,16% και ο Ιταλικός ΜΙΒ ενισχύθηκε κατά +0,13%.

Οι μετοχές τροφίμων και ποτών είχαν τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας, ανεβάζοντας κατά 5,2% την Anheuser-Busch InBev αφού ανέφερε κέρδη του πρώτου τριμήνου ψηλότερα από τις προσδοκίες. Η ιρλανδική εταιρεία μεταποίησης τροφίμων Glanbia ήταν ο κορυφαίος κερδισμένος στον κλάδο, αφού τα έσοδα του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν περισσότερο από 10%. Η No.2 τράπεζα της Ιταλίας UniCredit κέρδισε το 5% και η γαλλική Societe Generale αυξήθηκε κατά 5,5% μετά την αναφορά υψηλότερων από το αναμενόμενο τριμηνιαίων κερδών. Η Telecom Italia υποχώρησε 5,5% μετά από έκθεση που υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εγκαταλείψει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρυζωνικού δικτύου. Οι μετοχές των εταιριών υγειονομικής περίθαλψης υποχώρησαν 0,1%, με τις μετοχές της Φρανκφούρτης των αμερικανικών φαρμακοβιομηχανιών Novavax και Moderna να πέφτουν περίπου 10% αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden υποστήριξε την παραίτηση από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια COVID-19.

ΧΑ

Η συσσώρευση είχε πτωτική κατάληξη ενώ απλώθηκε σε περισσότερες μετοχές

Άλλη μια μέρα με διαπραγμάτευση γεμάτη εναλλαγές στην κυριαρχία της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Αυτό προκάλεσε κίνηση των βασικών δεικτών πάνω και κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου η οποία έγινε σε μεγαλύτερο εύρος τιμών από την Τετάρτη. Η εκτίναξη της προσφοράς έφερε πτώση της τάξης του -12% στην ΠΕΙΡ καθώς οι επενδυτές επηρεάστηκαν από έκθεση της JP Morgan που εκτιμά πως θα πιεστούν οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ κατά την είσοδό τους προς διαπραγμάτευση αύριο. Οι ΔΕΗ ΦΡΛΚ και ΛΑΜΔΑ που έπεσαν περισσότερο από -3% συνέβαλλαν στην πτώση του ΓΔ κατά -0,13% κλείνοντας στις 910,21 μονάδες. Αμυντικά στην κάθοδο του μέσου όρου λειτούργησαν τα 7 ανοδικά blue chip που εμφάνισαν όλα υπολογίσιμα κέρδη.

Η αδυναμία διατήρησης της κυριαρχίας ζήτησης την τελευταία ώρα, ενεργοποίησε τη διάθεση για ρευστοποιήσεις θέσεων χωρίς να καταφέρουν οι αισιόδοξοι μια αξιόπιστη αντίδραση. Οι τράπεζες εκτός της ΠΕΙΡ βοήθησαν στο κλείσιμο πιο κοντά στο κλείσιμο της περασμένης συνεδρίασης. Έγινε από το πρώτο ημίωρο σαφές πως στη μάχη των δυο επενδυτικών στρατοπέδων η ανάδειξη νικητή δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση.

Την άνοδο του FTSE25 στο κλείσιμο βοήθησαν με τα κέρδη τους οι οι ΕΛΠΕ ++5,44%, ΕΥΡΩΒ +3,85%, ΕΤΕ +2,98%, ΑΛΦΑ +2,12%, ΜΟΗ +1,59%, ΕΧΑΕ +1,45%, και ΟΤΕ +1,43% ήταν τα 7 ανοδικά blue chip. Στον αντίποδα με πτώση πάνω από -3% οι ΠΕΙΡ -12,00%, ΦΡΛΚ -3,47%, ΛΑΜΔΑ -3,25%, ΔΕΗ -3,13% και ΑΔΜΗΕ -2,99%, ενώ με πτώση έκλεισαν 17 blue chip. Η σύνοδος εξελίχθηκε με χαλαρό συντονισμό με την υψηλής μεταβλητότητας τάση που επικράτησε στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, όσο λειτουργούσε η Αθήνα.

Μετά από άνοιγμα στις 911,09 με πτωτικό χάσμα (0,33 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (911,42), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί με ανοδική δυναμική ως τις 10:36. Κυριάρχησε, αμέσως μετά τις 10:40, η προσφορά για αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές του 25άρη και η αναζήτηση σκληρού πυθμένα ενδοσυνεδριακά έφθασε ως και τις 10:52. Η εγγραφή του ανώτερου, στις 917,28 ήρθε στις 15:16. Άρα το εύρος διακύμανσης ήταν μεγαλύτερο από την περασμένη συνεδρία ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές με διαρκείς εναλλαγές κατά τη διεξαγωγή των μαχών αισιόδοξων έναντι απαισιόδοξων διαχειριστών κεφαλαίου με νίκη των πρώτων.

Η αγορά έκλεισε με μεταβολή -0,13% ενώ εμφάνισε ως καλύτερη μεταβολή το +0,64%, γενικότερα είχε επιδόσεις αρκετά κοντά αλλά σε άσχετες ώρες με των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Ο ΓΔ στο κλείσιμο σταμάτησε στις 910,21 μονάδες, κοντά στο χαμηλό της διακύμανσής του.

Τη σύνοδο σφράγισε καλύτερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 7,143 εκατ. ευρώ για ΑΛΦΑ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ. Η δε εμφάνιση κερδών σε 3 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση επιπεδης δυναμικής για τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς ανήλθε στο 0,958% από 0,962% την προηγούμενη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 60,309 από 60,387 δις ευρώ.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+2,87%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στα 1,347 ευρώ με 11,230 εκατ. τεμάχια όγκο, την ΕΤΕ στα 2,626 ευρώ με όγκο 4,435 εκατ. τεμάχια, ΕΥΡΩΒ στα 0,836 ευρώ και όγκο 18,511 εκατ. τεμάχια όσο για την ΠΕΙΡ έκλεισε στα 2,69 ευρώ με όγκο 1,334 εκατ. τεμάχια χτυπημένη από την έκθεση της JP Morgan που ειδοποιεί για πιθανή υποδοχή με πιέσεις στις νέες μετοχές. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -1,15%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (7 από 13) έναντι των καθοδικών (17από11) και ένα τη ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,13% οδηγήθηκε στις 910,21 από 911,42 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2215,65 από 2214,34 με κέρδη +0,06%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος ανήλθε στα 95,642 από 82,344 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 7,143 από 7,444 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 44 από 51, των καθοδικών 65 από 59 και οι αμετάβλητες ανήλθαν σε 16 από 19 την προηγούμενη.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η κυριαρχία short στοιχημάτων προετοιμασία υποδοχής των νέων μετοχών της ΠΕΙΡ

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό και αρνητικό πεδίο με αρκετές εναλλαγές πρόσημου. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 2,19 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 1,31 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 10:52 και ήταν οι 2203,95 μονάδες. Το ανώτερο, οι 2232,21 μονάδες, εμφανίστηκε στις 15:13. Το κλείσιμο στις 2215,65 από 2214,34 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,06% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 14,053 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Μάιου εμφανίστηκε υπερδιπλάσιο ενδιαφέρον με 1013 συμβόλαια με ανώτερο τις 2229,25 μονάδες και χαμηλό στις 2197,00 με τελευταία τιμή στις 2198,75 από 2208,25 μονάδες και τιμή κλεισίματος τις 2202,50 από 2209,25 για να γίνουν 7566 από 7579 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης διακινήθηκαν 43 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2227,25 και χαμηλό ημέρας τις 2204,00 με τελευταίες πράξεις στις 2204,00 μονάδες και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν στα 183 από 164 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Στα calls του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος μηδενικός. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 4 συμβόλαια από 1 με τιμή εξάσκησης τις 2200 και τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου διακινήθηκαν 2 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης τις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς εμφανίστηκε 1 συμβόλαιο στις 2250 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά υποχώρησαν. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 12886 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 10065, της ΕΥΡΩΒ με 11143, της ΔΕΗ ήταν 1007 για την σειρά Ιουνίου, και της ΑΔΜΗΕ ήταν 594, ενώ πιθανά η διατήρηση της διαφοράς έναντι του ΣΜΕ παρά την πτώση της τιμής της μετοχής στην υποκείμενη αγορά, οδήγησε στο να αλλάξουν χέρια 11625 από 290896 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν μηδενικό.

Το τμήμα ανάλυσης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ έδωσε χθες μια εκτίμηση για όσα πιθανά θα αποτελέσουν τη βάση για τη συμμετοχή στις συναλλαγές σήμερα και φυσικά τις αμέσως επόμενες μέρες. “Αν ανακοινωθεί και επίσημα από την ΕΚ, αύριο έχουμε εισαγωγή των μετοχών της Πειραιώς. Είναι δεδομένο ότι ο τζίρος της μετοχής αύριο, μπορεί να ξεπεράσει και τον μισό της Αγοράς, μιας και υπάρχει ενδιαφέρον και για αγορές και για πωλήσεις. Πρώτοι πωλητές αυτοί που πήραν από τα ανεκτέλεστα στα 1,15 ευρώ και έχουν εκεί κτήση. Επόμενοι πωλητές αυτοί που αναγκαστικά, λόγω κόστους, κάλυψαν την Α.Μ.Κ. με χρήματα που δεν προορίζονται για μετοχές. Επόμενοι, όσοι τόλμησαν να αγοράσουν λίγο πριν την Α.Μ.Κ. για να έχουν δικαίωμα και έχουν τιμή κτήσης από τα 1,30 έως τα 1,45 ευρώ. Εν δυνάμει αγοραστές όμως είναι και επενδυτές, που δεν μπόρεσαν να πάρουν τα κομμάτια που ήθελαν. Η λογική λέει ότι ο τίτλος θα ανοίξει πέριξ των 1,45 – 1,60 ευρώ και μετά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να βρει ισορροπία. Όσοι αναρωτιέστε ποιοι αγοράζουν ‘στον Θεό’, απλά σκεφτείτε ότι αυτοί που έχουν δανειστεί τίτλους από άλλους για να ρίξουν την μετοχή, πρέπει απλά να κλείσουν θέσεις”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Πέτρος Στεριώτης

Οι μικρές ημερήσιες διακυμάνσεις του Γενικού Δείκτη στα υψηλά 15 μηνών, αποτελούν την έμπρακτη αρνητική απάντηση στο ερώτημα “υπάρχουν ενδείξεις πανικού στην Ελληνική Αγορά;

Τα Μεγάλα Ξένα Χρηματιστήρια απορρόφησαν σχετικά εύκολα τις πρόσφατες δηλώσεις της Αμερικανίδας Υπουργού Οικονομικών, ότι υπάρχει πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων παρέμβασης, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ενδυνάμωσης, ή και υπερθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η κα. Γέλεν είπε αλήθειες (για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε), οι οποίες όμως προφανώς ενόχλησαν τα “Μεγάλα Παιδιά” και την πανίσχυρη Federal Reserve και λίγες ώρες μετά, η Υπουργός ανασκεύασε τις αρχικές της δηλώσεις.

Η δυνατή ανοδική τάση στα περισσότερα διαπραγματεύσιμα Περιουσιακά Στοιχεία, συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη χρηματιστηριακή ρήση “Don’t fight the Fed”. Οι “μύστες” της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, δε βλέπουν κίνδυνο πληθωρισμού στη μεγαλύτερη Οικονομία του Πλανήτη και αρνούνται, τρόπον τινά, να προετοιμάσουν τις Αγορές για σταδιακή μείωση της ρευστότητας. Τόνοι μελάνι έχουν γραφτεί για τις “φούσκες τιμών”, που οι πολιτικές της Fed έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν.

Εκτιμούμε ότι η Ιστορία θα επαναληφθεί ως “φάρσα δυσάρεστη”, για όσους θα είναι οι τελευταίοι που θα επιβιβαστούν στο “τρένο express” της ανατιμητικής κερδοσκοπίας. Μιας και μπήκαμε στο Μάιο, θυμηθήκαμε το ‘Sell in May and go away’, αλλά θα ήταν ανεύθυνο να το ‘προμοτάρουμε’ τη στιγμή που προεξοφλητικοί μηχανισμοί όπως δείκτες και Εμπορεύματα το αγνοούν επιδεικτικά”.

Σήμερα

Οι μετοχές παγκόσμια ετοιμάζονται να εμφανίσουν το πρώτο εβδομαδιαίο κέρδος τους στις τρεις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αύξησης των τιμών των εμπορευμάτων, ενώ οι έμποροι ετοιμάστηκαν να υποδεχθούν μια σημαντική έκθεση για τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ αργότερα την Παρασκευή, η οποία θα μπορούσε να δώσει ενδείξεις για το πότε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα χαλαρώσει στη νομισματική τόνωση.

Ο δείκτης αναφοράς της MSCI για τις αγορές μετοχών παγκόσμια ο οποίος παρακολουθεί τις μετοχές σε 50 χώρες, σημείωσε άνοδο περίπου 0,1%, και είναι σε καλό δρόμο για αύξηση 0,4% αυτή την εβδομάδα.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο περίπου 0,4% σήμερα Παρασκευή 7/5, ενώ στις 8:45 δική μας ώρα εμφάνιζε άνοδος +0,49%. Τα blue chip της Κίνας αν και βρέθηκαν να κερδίζουν στην αρχή της διαπραγμάτευσης περίπου +0,3%, μετά τη διακοπή για το μεσημέρι πέρασαν σε πτώση που στις 8:45 ήταν -0,49%. Ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδιζε στην αρχή της διαπραγμάτευσης επίσης +0,3% αλλά στις 8:45 ήταν +0,14%.

Οι τιμές του αλουμινίου πλησίασαν τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία το 2018 και ο χαλκός φλερτάρει με κορυφές 10ετίας καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν για γρήγορη ανάκαμψη από την πανδημία παγκόσμια, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P σημείωσαν περαιτέρω κέρδη, με άνοδο +0,2% σήμερα.