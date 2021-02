Γ. Τσακίρης: Δεσμευόμαστε ότι η γυναίκα επιχειρηματίας θα έχει τη θέση που της αξίζει στο νέο ΕΣΠΑ

«Δεσμευόμαστε ότι η γυναίκα επιχειρηματίας θα έχει τη θέση που της αξίζει στο νέο ΕΣΠΑ», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης χθες 25 Φεβρουαρίου, στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ευρωβουλευτή ΕΛΚ-ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, με θέμα: «Ανάκαμψη των ΜμΕ: Εργαλεία και Πηγές Χρηματοδότησης».

Εκτός άλλων συζητήθηκαν οι δράσεις που έχει προγραμματίσει ή σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη γυναικεία οικονομική ενδυνάμωση και την υποστήριξη των Γυναικών στο Επιχειρείν.

Στην συζήτηση συμμετείχε η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., κα Λίνα Τσαλταμπάση. Προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, έθεσε το ερώτημά της η κα Τσαλταμπάση, αναφορικά με τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 και τις δράσεις που έχει προγραμματίσει ή σχεδιάζει το Υπουργείο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη γυναικεία οικονομική ενδυνάμωση και την υποστήριξη των Γυναικών στο Επιχειρείν, εφόσον, όπως επεσήμανε η κα Τσαλταμπάση, «δυστυχώς, τα κατάλληλα βήματα δεν έγιναν και δεν καταφέραμε να πιάσουμε τους αντίστοιχους στόχους του 2020».

Ο κ. Τσακίρης, ανάμεσα σε άλλες εξαγγελίες του για νέα μέτρα ενίσχυσης των ΜμΕ, και την χρήση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, απαντώντας στα παραπάνω, τόνισε πως «Δεσμευόμαστε ότι η γυναίκα επιχειρηματίας θα έχει τη θέση που της αξίζει στο νέο ΕΣΠΑ».

«Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένες με τις συγκεκριμένες δηλώσεις του υφυπουργού, κ. Τσακίρη, καθώς με τον τρόπο αυτό, νιώθουμε πως δικαιώνεται ο αγώνας ετών μας και εισακούονται τα πάγια αιτήματά χρόνων που έχει απευθύνει ο Σ.Ε.Γ.Ε. προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία» σχολίασε η κα Τσαλταμπάση, με τη δήλωση του υφυπουργού να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν βιώσει διακρίσεις και στον χώρο του Επιχειρείν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές, πέραν του κ. Τσακίρη, ο κος Νίκος Παπαθανάσης – Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η κα Δήμητρα Παπανδρέου – Principal Manager, Advice for Small Businesses at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και ο κος Μάκης Τικφέσης – Project adviser at Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Χαιρετισμό επίσης, απηύθυνε και ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και επικεφαλής της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ προσκεκλημένοι ήταν πρόεδροι και εκπρόσωποι όλων των επιμελητηρίων της χώρας.