ΟΛΘ: Στον Σαββίδη περνά το γερμανικό μερίδιο της SEGT

Της Βάσως Βεγίρη

vveg@naftemporiki.gr

Αποχωρούν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι Γερμανοί μέτοχοι της κοινοπραξίας των επενδυτών SEGT και το μερίδιό τους αγοράζει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατέχει το μικρότερο (20%) στην κοινοπραξία, αλλά εξαρχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση του λιμανιού διά των εκπροσώπων του. Η σχετική συμφωνία, η οποία βέβαια τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ανακοινώθηκε χθες τόσο από την πλευρά Σαββίδη όσο και από την ΟΛΘ Α.Ε.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη τις φήμες ότι η πρόσφατη αποχώρηση του εκπροσώπου του γερμανικού fund Deutsche Invest Equity Partners GmbH στο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., τους Boris Wenzel (αναπληρωτής πρόεδρος-μη εκτελεστικό μέλος), ακόμη και αν όντως οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους, θα είχε συνέχεια, παρότι από πλευράς ΟΛΘ δηλωνόταν ότι σαφώς θα αντικατασταθεί.

Συγκεκριμένα, χθες ανακοινώθηκε η ύπαρξη συμφωνίας, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra Investments Ltd. (σ.σ.: συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη), σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Επίσης διευκρινίστηκε ότι με την εν λόγω συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών και αυτή θα γίνει εφόσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οπότε και η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT), όπως και ότι η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε., η πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από τη Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε. «δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής» και ότι από την πλευρά της η αγοράστρια Belterra προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης «στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση Λιμένων».

Μια δήλωση και μια κίνηση, όσον αφορά την Belterra, που απαντά-διαψεύδει στην πράξη τις φήμες περί πρόθεσης του Ιβάν Σαββίδη να αποεπενδύσει από την Ελλάδα και δη τη Θεσσαλονίκη.

Πρακτικά, η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τη μεταβίβαση των μετοχών στην Belterra εκτιμάται ότι θα πάρει περίοδο περίπου δύο μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΛΘ Α.Ε. δίνει το «παρών» και στους διαγωνισμούς αξιοποίησης των περιφερειακών λιμανιών της Ηγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας (ιδιωτικοποίηση των δύο πρώτων και παραχώρηση μέρους του τρίτου) και αναμένεται με ενδιαφέρον αν τελικά η ΟΛΘ Α.Ε. θα καταθέσει δεσμευτικές προσφορές και για πόσα από αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», την Παρασκευή με τη λήξη της σχετικής παράτασης προθεσμίας οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας κατέθεσαν τα έγγραφα που τους είχαν ζητηθεί, και αυτά θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ πόσοι και ποιοι θα περάσουν τελικά στην επόμενη φάση των διαγωνισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η γαλλο-κινεζική Terminal Link κατέχει ποσοστό 33% της SEGT και ότι δικοί της μέτοχοι είναι η γαλλική CMA CGM κατά 51% και η κινεζική CM Port κατά 49%.