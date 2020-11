Τα ελληνικά προϊόντα που μπορούν να «ανθίσουν» στην αγορά των ΗΠΑ

Με κεντρικό στόχο την παρουσίαση πληροφοριών και συμβουλών για την επιτυχημένη διείσδυση των ελληνικών εταιριών στην αγορά των ΗΠΑ στη μετά Covid-19 εποχή, και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών πραγματοποιήθηκε το 5ο ExportUSA Forum. την περασμένη Δευτέρα, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου "TradeUSA", με τη στρατηγική συνεργασία του Enterprise Greece.

Είναι μοναδική η ευκαιρία των ελληνικών επιχειρήσεων να επανατοποθετηθούν στα νέα δεδομένα των ΗΠΑ με νέες συνεργασίες, στην μετά Covid-19 εποχή, επεσήμαναν οι ομιλητές.

Στον εισαγωγικό χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών των ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών καθώς και τη μοναδική ευκαιρία των ελληνικών επιχειρήσεων να επανατοποθετηθούν στα νέα δεδομένα των ΗΠΑ με νέες συνεργασίες.

Ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, αναφέρθηκε ειδικά στη νέα πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου που αφορά στη δημιουργία του The Greek Exports Handbook λέγοντας: «Το The Greek Exports Handbook, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στην στοχευμένη προώθηση των ελληνικών εταιρειών στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θεωρήσαμε, ως επιμελητήριο, ότι είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές εταιρείες να συνεχίσουν να προωθούνται και να προβάλλονται στις ΗΠΑ και μάλιστα με έναν στοχευμένο τρόπο. Αποτελεί ένα νέο εργαλείο, με όλες τις σωστές και απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωση εισαγωγέων και αγοραστικών δικτύων στις ΗΠΑ για τις ελληνικές εταιρείες και τα προϊόντα τους. Ο οδηγός θα αποσταλεί προς ενημέρωση σε ένα ευρύτατο δίκτυο επαφών στις ΗΠΑ, όπως δίκτυα εισαγωγέων, πωλήσεων, διανομέων, εμπορικούς φορείς κ.α. Ουσιαστικά, θα αποτελέσει μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα στο διαδίκτυο με σημαντικά εργαλεία δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών η οποία θα έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται συνεχώς».

«Πλατφόρμα για όλα τα σημαντικά ζητήματα»

Η Ντίνα Αθανασίου, επικεφαλής του τμήματος διεθνούς εμπορίου "TradeUSA" του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στις υπηρεσίες του τμήματος. Ειδικότερα, υπογράμμισε: «μέσα από τις διάφορες δράσεις μας στοχεύουμε στην κάλυψη όλων των πιθανών αναγκών που ένας εξαγωγέας ή ένας δυνητικός εξαγωγέας, μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει. Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε μια πλατφόρμα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το διμερές εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, και να αναπτύσσουμε διαρκώς την εξειδίκευσή μας στον τομέα των εξαγωγών προς την Αμερική». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις ενέργειες που προέβη το τμήμα, ανταποκρινόμενο στο ξέσπασμα της πανδημίας, με γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της ελληνικής εξαγωγικής επιχειρηματικής κοινότητας

Υψηλά ποσοστά μείωσης σε εισαγωγές εξαγωγές

Ο Δημήτρης Καραβασίλης, International Trade Advisor, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ιδρυτής και CEO της DK Marketing and Idea Monkey's ανέφερε: «Μελετώντας τα στοιχεία για τις εξαγωγές από την Ελλάδα προς την Αμερική, παρατηρούμε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2020, υπολογίζοντας τα δεδομένα και του Σεπτεμβρίου 2020, υπάρχει μία μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, της τάξεως του 14%. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από την Αμερική προς την Ελλάδα, από το τρίτο τρίμηνο του 2019, βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί μείωση 47%, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. Η νέα πανδημία έχει επηρεάσει την αγορά των ΗΠΑ και τον τρόπο που οι Αμερικανοί καταναλωτές συμπεριφέρονται. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται ότι 37% των Αμερικανών καταναλωτών, έχουν γίνει πιο σκεπτικοί για το που θα ξοδέψουν τα χρήματά τους. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν αναδεικνύουν και αποδεικνύουν τις ισχυρές δυνατότητες και το κατάλληλο momentum για επανατοποθέτηση νέων Ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το πρώτο που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρίες είναι η προτεραιοποίηση των ενεργειών τους, το δεύτερο είναι να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν υιοθετώντας τα νέα δεδομένα της αγοράς με νέα προϊόντα και με ισχυρές προσαρμογές των δομών τους ώστε στο τέλος να αναπτυχθούν».

Από την πλευρά της η Μπέτυ Αλεξανδροπούλου, εκτελεστική διευθύντρια και μέλος του ΔΣ του Enterprise Greece, δήλωσε: «Οι ΗΠΑ, είναι σημαντικός και σταθερός εμπορικός μας εταίρος, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η Enterprise Greece, ως ο εθνικός φορέας προώθησης των ελληνικών εξαγωγών με προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, συνεργάζεται στενά με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την διεύρυνση αυτών των προοπτικών. Πρόσφατα μάλιστα, υπογράφηκε και ένα μνημόνιο για την περαιτέρω ενίσχυση της στενής μας συνεργασίας. Παράλληλα, τόνισε πως εκτός από την χρήση νέων τεχνολογιών και των δομικών αλλαγών που έχουν επέλθει στο διεθνές εμπόριο είναι σημαντική η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία».

Η Ελλάδα αποτελεί αγορά - προτεραιότητα για την eBay

O Ilya Kretov, General Manager for Global Emerging Markets της eBay, παρουσίασε - για πρώτη φορά παγκοσμίως - βίντεο με success story Έλληνα πωλητή από το χώρο της αντίκας, του συλλεκτικού είδους και του κοσμήματος ενώ αναφέρθηκε στο ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων, με αφορμή την παρουσίαση στοιχείων από την πλατφόρμα της eBay που αναδεικνύουν τη δυναμική που έχει η Ελλάδα στις παγκόσμιες αγορές και ειδικότερα στην αγορά της Αμερικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τον Μάιο ο αριθμός των Ελλήνων πωλητών στην πλατφόρμα ξεπέρασε τους 12.000, καταγράφοντας αύξηση 25% σε σχέση με ένα μήνα πριν. Η μεγαλύτερη αγορά -στόχος είναι οι ΗΠΑ στις οποίες οδεύει το 34% των προϊόντων, με το 60% περίπου των Ελλήνων πωλητών να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στην αμερικανική αγορά. Όπως είπε ο κ. Kretov, η Ελλάδα αποτελεί αγορά - προτεραιότητα για την eBay, καθώς παρά το μικρό μέγεθος της χώρας μας τα περιθώρια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εξαγωγικού εμπορίου είναι μεγάλα και δήλωσε πως «ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω στο 5th ExportUSA Forum, παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών ιδιαίτερα σε μια τόσο μεγάλη και πολλά υποσχόμενη αγορά όπως οι ΗΠΑ».

Για το μέλλον και τη σημασία της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων μίλησε ο Frank Yiannas, Deputy Commissioner for Food Policy and Response του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), τονίζοντας την ανθεκτικότητα που παρουσίασε η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σημείωσε ότι το 50% των τροφίμων που καταναλώνονται από τους Αμερικανούς πολίτες εισάγονται, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να δει περισσότερα ελληνικά προϊόντα να διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ. Στη συνέχεια παρουσίασε τo πρότυπο The New Era of Smarter Food Safety, που αποτελεί τη νέα προσέγγιση που υιοθέτησε πρόσφατα ο FDA αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, ψηφιακού και εύκολα ανιχνεύσιμου συστήματος τροφίμων, αναφερόμενος και στον νέο κανονισμό Food Traceability που εμπίπτει στον Κανονισμό Food Safety Modernization Act (FSMA) και βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Θα αυξάνεται συνεχώς μέχρι το 2024 η αγορά των specialty foods

Στην ενότητα, «Diving into the US Market: Opportunities Ahead», Οι Αμερικανοί προσκεκλημένοι στο πάνελ Ron Tanner, Vice President and in charge for Education, Content & Advocacy του US Specialty Food Association, η Julia K. Hughes, President of the United States Fashion Industry Association και ο Dr. Daniel Fabricant, President και CEO του US Natural Products Association ανέλυσαν με τη σειρά τους τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται σε αυτούς τους μεγάλους υπερκλάδους της Αμερικανικής οικονομίας αλλά και τις προοπτικές που δημιουργούνται για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στην συνεργασία τους με αντίστοιχες Αμερικανικές. Συγκεκριμένα, ο κ. Tanner παρουσίασε τις τάσεις στην αγορά των specialty foods κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και τις συνήθειες που ήρθαν για να μείνουν στην μετά COVID εποχή. Εστίασε στην ισχυρή ανάπτυξη την οποία παρουσιάζει ο εν λόγω κλάδος τα τελευταία χρόνια, η οποία φτάνει και τρεις φορές πάνω από τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου των τροφίμων στις ΗΠΑ με συνεχιζόμενη αυξητική τάση έως τουλάχιστον και το 2024.

Η μόδα

Η Julia Hughes ανέπτυξε τις τάσεις και τις εξελίξεις της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας, το παγκόσμιο εμπόριο του κλάδου της βιομηχανίας ένδυσης υπόδησης και αξεσουάρ μόδας, καθώς και πώς ο COVID-19 επηρέασε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κλάδου, δηλαδή τη σημαντική μείωση στις λιανικές πωλήσεις και παράλληλα την αντικατάσταση τους με τη σημαντική αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων. Τέλος, πιστεύει πως οι καταναλωτές πολύ σύντομα (άνοιξη2021) θα κυκλοφορήσουν εκ νέου στα καταστήματα και στην αγορά αφού αυτό αποτελεί μία βασική διαδικασία στην ανάταση της ψυχολογίας του καταναλωτικού κοινού. Τόνισε δε την σημασία της τοποθέτησης ελληνικών brands στην αγορά των ΗΠΑ και τις πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για αυτές.

Τεράστια αύξηση της κατανάλωσης βιταμίνης D και προϊόντων που ενισχύουν την υγεία

Το πάνελ ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις του Dr. Daniel Fabricant, ο οποίος εκπροσωπεί έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους στις ΗΠΑ που περιλαμβάνει όλα τα φυσικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής όπως συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, προϊόντα, προσωπικής φροντίδας και ευεξίας, vegan , λειτουργικών τροφίμων κ.ά. Ο Dr. Fabricant υπογράμμισε την τεράστια αύξηση της κατανάλωσης βιταμίνης D και γενικά των προϊόντων που ενισχύουν την υγεία, είτε φυτικά σκευάσματα είτε καλλυντικά είτε τρόφιμα όπως για παράδειγμα τα γιαούρτια με βιταμίνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να παραμείνουν υγιείς αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο.

Πηγή: ΑΜΠΕ