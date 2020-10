Αμερικανικό κολέγιο: Ινστιτούτα και Κέντρα Αριστείας για την κινητοποίηση της ελληνικής οικονομίας

Νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες για τα νεοσύστατα τμήματά του που συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο ACG 150 | Advancing the Legacy, Growing Greece,α ανκοίνωσε το ο Αμερικανικό Κολλέγιο στην Ελλάδας, ενόψει της συμπλήρωσης 150 χρόνων από την ίδρυση του κολλεγίου, το 2025.

Το ACG 150 , όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κολλεγίου, περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων Ινστιτούτα και Κέντρα Αριστείας που έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν την οικονομική αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ιστορικές αξίες της Ελλάδας (αρετή, επιμέλεια και ελευθερία)

Όλα τα τμήματα του ACG 150 συνεργάζονται με το Institute for Hellenic Growth and Prosperity (Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη και Ευημερία της Ελλάδας), το οποίο φιλοδοξεί να κινητοποιήσει την ελληνική οικονομία, να ενισχύσει τις δράσεις του Δημοσίου, καθώς και τις ιδιωτικές επενδύσεις που «απελευθερώνουν τις δυνάμεις της αγοράς, με στόχο μια υπεύθυνη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ David G. Horner όρισε τον Δρα Μιχάλη Ψαλιδόπουλο ως πρόεδρο του ΔΣ και επικεφαλής Σύμβουλο στο IHGP.

Ακαδημαϊκός και καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για πολλά συναπτά έτη, ο Δρ Ψαλιδόπουλος υπηρέτησε πρόσφατα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2015-2020) στην Ουάσιγκτον. Επιπλέον, ο Δρ Τρίαντ Φλουρής (πρώην κοσμήτορας του Hellenic American University) τοποθετήθηκε εκτελεστικός διευθυντής του Center of Excellence for Logistics, Shipping & Transportation (Κέντρο Αριστείας Logistics, Ναυτιλίας & Μεταφορών) και ο Δρ Κωνσταντίνος Παπαδιάς (πρoερχόμενος από το Athens Institute of Technology) εκτελεστικός διευθυντής του Research, Technology & Innovation Network (Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας).

Μέλη (Fellows) ορίστηκαν επίσης για τρία από τα τμήματα του ACG 150, ανάμεσά τους το Center of Excellence for Logistics, Shipping & Transportation, το Research, Technology & Innovation Network και το Institute for Hellenic Culture and the Liberal Arts (Ινστιτούτο για τον Ελληνικό Πολιτισμό και τις Ελευθέριες Τέχνες). Κάθε μέλος λαμβάνει επιπλέον στήριξη για έρευνα που θα προάγει την αποστολή του ACG 150, με στόχο την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Εκτός από τα μέλη, κάθε τμήμα θα στηρίζει την έρευνα και τη διδασκαλία μελών και σχετιζόμενων με το Κέντρο καθηγητών και, παράλληλα, θα προωθεί την ανάπτυξη ακαδημαϊκών ειδικοτήτων, μαθητειών, συνεργασιών με τον κλάδο και διακηρύξεων δημόσιας πολιτικής.

Οι πρωτοβουλίες του ACG 150 θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον έξι τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των: Center of Excellence in Leisure and Tourism (Κέντρο Αριστείας για την Αναψυχή και τον Τουρισμό), Center of Excellence in Technology and Digital Transformation (Κέντρο Αριστείας για την Τεχνολογία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό) και Center of Excellence for Sustainability (Κέντρο Αριστείας για την Αειφορία), όλα υπό την αιγίδα του Institute for Hellenic Growth and Prosperity.

Τα νέα τμήματα του ACG 150 θα συνεργαστούν με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας - που ιδρύθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος το 2015 με επικεφαλής τον καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη - στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Eudaimonia, αξιοποιώντας τα τρία διεπιστημονικά ινστιτούτα που μοιράζονται έναν κοινό στόχο: την προώθηση της ευδαιμονίας - ή του «ακμάζοντος ανθρώπου» - στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΜΠΕ