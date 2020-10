Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις στις 13/10 - Το αναλυτικό πρόγραμμα

Με βασικούς ομιλητές τον Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τον Benjamin Leipold, διευθυντή του Διεθνούς Δικτύου των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων και Συντονιστή DEinternational για τα Διεθνή Έργα στην Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), θα πραγματοποιηθεί η «Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις», που διοργανώνει, στις 13 Οκτωβρίου, ψηφιακά, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μαραγκός, κι ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Dr. Ernst Reichel.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, και ειδικότερα στο πάνελ για την παρουσίαση έρευνας του ΙΟΒΕ σχετικά με τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που προσφέρονται για επενδύσεις, θα μιλήσουν ο Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κι ο Κώστας Φραγκογιάννης, υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την έρευνα θα παρουσιάσει ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης.

Στο ψηφιακό πάνελ με θέμα τις «Εμβληματικές στρατηγικές επενδύσεις» θα τοποθετηθούν οι Δημήτρης Αναγνωστάκης, διευθύνων σύμβουλος της Boehrigner Ingelheim Ellas, Παναγιώτης Σαρρής, διευθύνων σύμβουλος της juwi Hellas A.E., Δημήτρης Γκατσώνης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean Motorway A.E., και Δημήτρης Ματσούκης, διευθύνων σύμβουλος της Veridos Matsoukis Α.Ε.. Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Αθανάσιος Έλλις, διευθυντής στην αγγλική έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές κατά την είσοδό τους στην ελληνική και γερμανική αγορά και στον υποστηρικτικό ρόλο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου θα αναφερθούν οι Philipp Deutscher, Managing Director της TeamViewer Greece EPE, Christoph Körner, Managing Director (COO) της PRODYNA SE, Clemens Sontheim, SAP Consultant, Consolut Hellas και Norbert Pestka, Senior Advisor του εντεταλμένου της καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV). Τον συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει ο Γιώργος Θεοδωράκης, αναπληρωτής διευθυντής Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Τέλος, για τον ρόλο του Διεθνούς Δικτύου των 140 Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων ως όχημα εξωστρέφειας θα μιλήσουν ο Dr. Lucas Witoslawski, Chief Operating Officer του AHK Japan και Deputy Delegate του German Industry and Commerce in Japan, ο Jan Jovy, General Manager του German Industry και Commerce Greater China/Shanghai, ο Bernhard Steinrücke, Director General του Indo-German Chamber of Commerce, ο Frank Aletter, Deputy CEO του Southern African-German Chamber of Commerce and Industry και ο Thomas Timm, Executive Vice-President του Brazilian-German Chamber of Commerce and Industry (t.b.c.). Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Χορηγοί της ψηφιακής εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: AEGEAN MOTORWAY, ALLIANZ, BAYER HELLAS, BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS, DHL EXPRESS, ERGO, JUWI HELLAS, LIDL HELLAS, ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε, TÜV HELLAS (TÜV NORD), V+O και Veridos Matsoukis ΑΕ.