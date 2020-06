Bayer Ελλάς: Οι επενδύσεις στην έρευνα για τον Covid-19 και οι δράσεις στην Ελλάδα

Η Bayer, πιστή στο όραμά της «Health for All, Hunger for None» για τη βελτίωση και διατήρηση της παγκόσμιας υγείας και διατροφής, προχώρησε με σειρά ενεργειών, ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει τα δύο πολυτιμότερα αγαθά της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια και στη συνέχεια της πρόσφατης κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ένωσε τις δυνάμεις της με την επιστημονική κοινότητα, με φορείς της υγειονομικής περίθαλψης, με κυβερνήσεις και με ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο παρέχοντάς τους πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα πληροφοριών, ερευνών και ευρημάτων της, προκειμένου να βρεθούν και να αναπτυχθούν νέες αποτελεσματικές θεραπείες έναντι του Covid-19. Έτσι, η εταιρεία συμμετέχει στην Πρωτοβουλία Θεραπευτικού Επιταχυντή Covid-19 του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates και ταυτόχρονα συνεργάζεται στον Καναδά με το Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία του Πληθυσμού (PHRI) για την έναρξη κλινικών έρευνών για τον εντοπισμό θεραπειών κατά του Covid-19. Οι μελέτες θα αξιολογήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών συνδυαστικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένης της χλωροκίνης και της ιντερφερόνης βήτα-1b της Bayer. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Bayer θα επενδύσει περίπου 1 εκατ. ευρώ για τις μελέτες και θα παράσχει τις απαιτούμενες δραστικές ουσίες για την εκπόνηση της έρευνας.

Επιπλέον, η Bayer σε συνεργασία με το Sidekick προχώρησε στην παραμετροποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η από απόσταση ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με Covid-19. Υπενθυμίζεται πως το Sidekick είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων η οποία με χρήση συμπεριφορικών οικονομικών και μηχανισμών παιχνιδιού (gamification) βοηθά ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα αφενός να ενημερώνουν τους θεράποντες ιατρούς τους για την πορεία της υγείας τους και αφετέρου να ενημερώνονται και οι ίδιοι καλύτερα σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τους. Με την υποστήριξη της Bayer η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη σε ασθενείς με Cοvid-19 σε αρκετές χώρες.

Στη χώρα μας, η Bayer Ελλάς υποστήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη χορηγία 15.000 εξειδικευμένων ιατρικών προστατευτικών μέσων (όπως μάσκες, στολές, υποδήματα κλπ) για τους εργαζόμενους στα κέντρα αναφοράς. Παράλληλα στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, η Bayer Ελλάς είναι η μόνη εταιρεία βιοεπιστημών η οποία σε συνεργασία με το Πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - EIT Health Hub for Greece, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ACEIn του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει ενεργά τις εταιρείες που αναδείχθηκαν στον διαγωνισμό #GreeceVsVirus μια σειρά πρωτοβουλιών ψηφιακής καινοτομίας ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη παραγωγή και επάρκεια των προϊόντων της, η Bayer εξασφάλισε την ομαλή τροφοδότηση των προϊόντων της στην αγορά όχι μόνο σε φάρμακα και ΜΗΣΥΦΑ, αλλά και σε γεωργικά προϊόντα και όλα αυτά με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας και της ασφάλειας, τόσο των εργαζόμενών της όσο και των συνεργατών της.

«Συνεργαζόμαστε εντατικά με διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, αρχές και επιστημονικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να διερευνήσουμε από κοινού εναλλακτικές λύσεις και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ορισμένα σκευάσματα της εταιρείας μπορούν να συμβάλουν στη θεραπεία ασθενών που έχουν μολυνθεί με COVID-19» δήλωσε ο Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς και συμπλήρωσε «Όλοι οι εργαζόμενοι στην Bayer τόσο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, βρισκόμαστε αδιάλειπτα στο πλευρό σας. Με γνώμονα την αποστολή μας - Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή - κάνουμε ό,τι απαιτείται για να βοηθήσουμε στην κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας στην υγεία και τη διατροφή, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτή την πανδημία και δεν θα εφησυχάσουμε μέχρι αυτή η κρίση να αποτελέσει παρελθόν».

