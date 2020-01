Market Beat: Η αγορά αναζητά τάση μέρες σημαντικών γεγονότων στο εξωτερικό

Του Κώστα Ιωαννίδη

Οι ασιατικές αγορές έφθασαν σε υψηλό 7 μηνών, το γιουάν της Κίνας εκτινάχθηκε και τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά λιμάνια υποχώρησαν σήμερα Τρίτη 14/1, εν μέσω ανταλλαγών μηνυμάτων καλής θέλησης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προετοιμάζονται να υπογράψουν μια εκεχειρία στον εμπορικό τους πόλεμο. Στη συνέχεια τα κέρδη τους υποχώρησαν, γιατί αρκετοί σκέφθηκαν ότι στις τιμές έχουν ενσωματωθεί οι θετικές εξελίξεις των ημερών.

Το υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κίνα δεν θα πρέπει πλέον να χαρακτηρίζεται ως χειριστής νομισμάτων - μια ετικέτα που ίσχυσε όταν το γιουάν έπεσε τον Αύγουστο. Η Κίνα, εν τω μεταξύ, επέτρεψε στο σφικτά διαχειριζόμενο νόμισμα να ανέβει στο ανώτατο σημείο του από τον Ιούλιο, αφού είχε καθορίσει το μέσο όρο της ζώνης διαπραγμάτευσης του γιουάν για περισσότερο από πέντε μήνες. Οι κινήσεις έγιναν την ώρα που μια κινεζική αντιπροσωπεία έφτασε στην Ουάσινγκτον πριν από την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας της Τετάρτης, η οποία θεωρείται ως κίνηση που κατεβάζει την ένταση σε μια διαμάχη που αναστάτωσε την παγκόσμια οικονομία.

Για δεύτερη συνεδρίαση στη σειρά στην Αθήνα το ανώτερο μέρας εμφανίστηκε νωρίς και ήταν χαμηλότερα από τις 930 μονάδες που είναι η οροφή της αγοράς σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση που αποδέχονται οι αγοραίοι. Όποτε συμβαίνει αυτό, ενώ ο μέσος όρος απέχει λίγες μονάδες από την οροφή, η διάθεση για ρίσκο εκτονώνεται και οι συναλλασσόμενοι αισθάνονται τον πειρασμό να ρευστοποιήσουν θέσεις σε κερδισμένα blue chip ώστε να διαθέτουν ρευστότητα στην περίπτωση που επιμείνουν οι πιέσεις.

Με τις ειδήσεις από το εσωτερικό να μην μπορούν να δώσουν κίνητρο συμμετοχής στους αγοραστές, οι θεσμικοί προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές σε επίπεδα που δεν γεννούν απειλές για το φρόνημα των επενδυτών. Στο εξωτερικό οι επαγγελματίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση καθώς η υπογραφή της συμφωνίας Πρώτης Φάσης μπορεί να έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές των μετοχών και άρα στο “γεγονός” ίσως υπάρξουν έντονες ρευστοποιήσεις. Ακόμα μεγαλύτερες όμως θα είναι, αν για κάποιο αίτιο δεν εξελιχθούν αισίως τα πράγματα (βλέπε μια καθυστέρηση) γύρω από τις εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ Κίνας. Παράλληλα σήμερα θα ανακοινώσουν αποτελέσματα μεγάλες τράπεζες όπως οι JPMorgan Chase & Co, η Citigroup Inc και η Wells Fargo & Co οφείλουν να αναφέρουν τα κέρδη πριν από την έναρξη της αγοράς.

Η εικόνα των συναλλαγών χθες είχε δυο όψεις. Σε συντονισμό με την διεθνή τάση ξεκίνησαν οι συναλλαγές στην Αθήνα και χρειάστηκαν 40 λεπτά για να περάσει ο τζίρος τα 10 εκατ. ευρώ. Ο Μέσος Όρος με άνοδο +0,46% βρισκόταν κοντά στις 928 μονάδες, με τα κέρδη του να προέρχονται από την άνοδο των μετοχών που υστέρησαν τη δεύτερη βδομάδα του Ιανουαρίου

Είναι γνωστή σε όλους η οροφή των 930 μονάδων και χθες την πρώτη ώρα ανώτερη τιμή ήταν οι 928 και αφού οι Τράπεζες είχαν θετική συνεισφορά, το κλειδί για την υπέρβαση της αντίστασης κρατούσαν οι μετοχές της ΕΕΕ ΜΠΕΛΑ και ΟΛΠ που εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη πτώση. Σε όλες δε τις περιπτώσεις, ήταν της τάξης του -0,8% ή -0,9%. Με αυτή την εικόνα η αγορά, με τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας, είχε τον ΓΔ στις 926,47 μονάδες με μεταβολή +0,31% και τον τζίρο στα 12,2 εκατ. ευρώ με πακέτα του ΟΠΑΠ αξίας 3,653 εκατ.

Στο τρέχον έτος, το πρώτο μέρος της διαπραγμάτευσης διαφέρει από το δεύτερο. Στην Ευρώπη οι δείκτες των μεγάλων χρηματιστηρίων υποχωρούσαν και στην Αθήνα ωθούσαν πτωτικά, με βάση τις απώλειές τους, οι ΕΕΕ ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΟΛΠ αφού έχαναν πάνω από -1%. Η αναζήτηση ισορροπιών στην Αθήνα, για να επιτευχθεί συσσώρευση, ήταν εμφανής. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας τελικά, θα καθόριζαν οι συναλλαγές ως τις 17:00 και ο δρόμος ήταν μακρύς, με τον ΓΔ συνεχώς σε θετικό πεδίο ενώ ο 25άρης είχε “λυγίσει” από τις 13:28.

Από τις 14:55 πάντως και η Αθήνα πέρασε στις πτωτικές αγορές της Ευρώπης, με συνεδρία που απέκτησε σταδιακά υποτονικές συναλλαγές, αφού ο τζίρος πέρασε τα 35 εκατ. ευρώ στις 15:03. Σχεδόν αμέσως μετά, με δύο κύματα εντολών πώλησης ο ΓΔ βούτηξε στις 920 μονάδες, ενώ με το δεύτερο χτύπησε τις 917,35 και αναπήδησε στα επίπεδα των 919, όπου έκλεισε. Ήταν η δεύτερη στη σειρά συνεδρίαση που το ανώτερο μέρας απογοήτευσε προκαλώντας μέτρια τάση φυγής από το ρίσκο, για ενθυλάκωση πρόσφατα σχηματισθέντων κερδών. Αντίδοτο στη νευρικότητα, για την ώρα, η… υπομονή.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Κέρδη στη Wall Street με τους επενδυτές να περιμένουν την τελετή της υπογραφής της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας. Προβλέπει μείωση δασμών σε ορισμένα κινεζικά προϊόντα με αντάλλαγμα την αύξηση των κινεζικών αγορών σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης αναμένεται να αρχίσουν και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,28% ή 82 μονάδες στις 28.905, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,62% στις 3.285 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,04% στις 9.273 μονάδες.

Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Apple (+2%) και Cisco Systems (+1,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των UnitedHealth (-3,1%) και Walt Disney (-0,7%).

Επιπλέον ξεχώρισε η μετοχή της Tesla με «άλμα» 9,8% (524 δολ.) καθώς οι αναλυτές της Oppenheimer έδωσαν τιμή στόχο τα 612 δολάρια από 385 δολ. προηγουμένως.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε χαμηλότερα 1,6% και η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,2% έναντι του ευρώ στα 1,1141 δολάρια από 1,1122 την προηγούμενη εβδομάδα. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε δύο μονάδες βάσης στο 1,84%.

ΕΥΡΩΠΗ

Με τον πιο αδύναμο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων επτά ετών και περισσότερο αναπτύχθηκε η βρετανική οικονομία τον Νοέμβριο. Μεταξύ 0,6% και 0,75% υπολογίζεται η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας για το 2019, σύμφωνα με υπολογισμούς έρευνας του Πρακτορείου Reuters (0,6%) και του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου (0,75%). Τα ακριβή στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται σε πρόβλεψη οικονομικών αναλυτών 13 μεγάλων τραπεζών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, λόγω κυρίως του Brexit, η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε κατά το προηγούμενο έτος στα προ εξαετίας επίπεδα.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,18% στις 418,39 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο +0,39% στις 7.617,60 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -0,24% στις 13.451,52 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες μόλις -0,02% στις 6.036,14 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ΙΒΕΧ στην Μαδρίτη έπεσε -0,31% και ο ΜΙΒ στο Μιλάνο -0,52%.

ΧΑ

Η οροφή περί τις 930 μονάδες διατηρείται προκαλώντας διάθεση για ρευστοποιήσεις

Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας που στα παράγωγα εκπνέουν οι σειρές του Ιανουαρίου, οι τιμές, μετά από άνοιγμα στις 923,77 με ανοδικό χάσμα (0,14 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (923,63), κινήθηκαν νευρικά με ανοδική κατεύθυνση από τις 10:30 ως τις 11:10 και πλάγια κατόπιν ως τις 13:35 ανάμεσα στις 925,30 μονάδες και τις 927,9. Το ανώτερο μέρας που ορίστηκε στις 11:10 ήταν οι 928,00 από 929,71 μονάδες την Παρασκευή. Η απογοήτευση από την αδυναμία υπέρβασης του ανώτερου μέρας προκάλεσε εξασθένιση της ζήτησης και αφού πέρασε και ο ΓΔ σε αρνητικό πεδίο, ξεκίνησε αναζήτηση για το κατώτερο μέρας. Ήρθε στις 16:29 και ορίστηκε στις 917,35 από 921,85 μονάδες την προηγούμενη. Αμέσως μετά ξεκίνησε μια αντίδραση που έφερε τον μέσο όρο στα επίπεδα των 919 μονάδων

Η τάση στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά ήταν επίσης αρχικά υπέρ ανοδικού άλματος για τις μετοχικές αξίες, με ελαφρώς ανοδικά, όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη. Ωστόσο, μετά από 2-3 ώρες διαπραγμάτευσης, η εικόνα άλλαξε και εμφάνιζαν μικρές απώλειες. Η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών της Νέας Υόρκης τα επηρέασε, άλλωστε άνοιξαν πτωτικά και σχεδόν αμέσως η Wall Street πέρασε σε ταλάντωση γύρω από το ρεκόρ βίου. Εδώ η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου βοήθησε στα τελευταία λεπτά την δυναμική της ζήτησης έναντι της προσφοράς, με κατάληξη την εμφάνιση ανοδικής κίνησης στο τελευταίο ημίωρο, τα όρια της οποίας αναφέραμε πιο πάνω. Στις 17:01 ο ΓΔ είχε τοποθετηθεί στις 919,40 μονάδες. Μετά την έναρξη των δημοπρασιών, η νευρικότητα οδήγησε στην εγγραφή τιμών για τον ΓΔ λίγο πάνω από τις 919 μονάδες. Έτσι, έκλεισε 4,42 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής, χωρίς κινήσεις ξεπουλήματος στις δημοπρασίες.

Τα blue chip που ώθησαν ανοδικά, με βάση τις μεταβολές τους, ήταν ΠΕΙΡ +2,99%, ΤΙΤC +1,04%, ΤΕΝΕΡΓ +1,03% ΜΟΗ +0,78%, ΕΧΑΕ +0,63%, ΜΥΤΙΛ +0,62%, ΣΑΡ +0,57 και ΟΤΕ +0,15%. Οι τράπεζες είχαν αρνητική τελική εικόνα. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά (με απώλειες άνω του -1,50%) ήταν ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,34%, ΕΕΕ -2,13%, ΟΠΑΠ -2,11%, ΦΡΛΚ -1,87%, ΔΕΗ -1,63%, και ΟΛΠ -1,53%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου, όση υπήρξε, άλλαξε την τελική εικόνα. Ήταν σύνοδος με πτωτικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 61,696 από 62,107 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε χαμηλότερο συναλλακτικό ενδιαφέρον έναντι της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 5,775 εκατ. ευρώ (για ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΑΛΦΑ ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ). Η δε εμφάνιση κερδών σε 1 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Αυτά εμφάνισαν διακύμανση της απόδοσης 3 μονάδες και με μεταβολή 3 μονάδες βάσης, η απόδοση από 1,36% έγινε 1,39%.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,95%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -1,44% από -1,06%, την ΕΤΕ στο -1,09% από -0,73%, ΕΥΡΩΒ -1,95% από -0,11% και την ΠΕΙΡ στο +2,99% από +0,88%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +0,09% από -0,22% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip δεν άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (8 από 8) blue chip έναντι των καθοδικών (15 από 17) και δυο ΑΡΑΙΓ ΕΛΠΕ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,46% οδηγήθηκε στις 919,39 από 923,63 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2287,32 από 2308,73 με μεταβολή -0,93%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 58,029 από 66,373 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 5,775 από 3,982 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 51,025 από 57,652 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 3,367 από 2,535 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 42 από 41, των καθοδικών 58 από 51 και 30 από 31 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Με δυσοίωνα στοιχήματα επιχειρούν να μετακυλήσουν θέσεις οι traders

Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιανουαρίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο ως τις 13:28 και στο δεύτερο μέρος σε αρνητικό μόνιμα. Τον έκλεισαν δε, 21,41 μονάδες χαμηλότερα. Το μέγιστο, οι 2315,24 μονάδες εμφανίστηκε στις 11:10. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 16:29, και ήταν οι 2283,51 μονάδες. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 2287,01. Το κλείσιμο στις 2287,32 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,93% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 21,953 από 7,137 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Ιανουαρίου διαμορφώθηκε στα 1529 συμβόλαια με ανώτερο τις 2306,75, κατώτερο τις 2271,00 και τελευταίες πράξεις στις 2275,00 από 2299,75 μονάδες. Υπήρξε ενδιαφέρον και για τη σειρά Φεβρουαρίου με 1548 συμβόλαια με ανώτερο τις 2309,25 και κατώτερο τις 2271,75 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2273,50 από 2302,00 μονάδες. Για τη σειρά Ιανουαρίου τα ανοικτά συμβόλαια έγιναν 9.421 από 10.352 και για την επόμενη 1796 από 593 Ανοικτά ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον συνολικά εμφάνισε άνοδο. Στα calls του 25άρη λήξης Ιανουαρίου, ο όγκος ήταν 19 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 2200 και τις 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 113 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2200 ως τις 2400 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιανουαρίου άλλαξαν χέρια 123 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2250 ως τις 2400 μονάδες. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ήταν 105 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 2200,2250, και 2400 μονάδες.

Δεν υπάρχει φυγή από το ρίσκο αλλά διάθεση για διαχείριση μιας συσσώρευσης λόγω απουσίας σημαντικών ειδήσεων από το εσωτερικό με δεδομένη την μεγάλη επίδοση της αγοράς το 2019. Στα θετικά των ημερών η διατήρηση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές του FTSEM που τονίζει την ενεργοποίηση εγχώριων επενδυτών με υπολογίσιμα κέρδη στο 2020 παράλληλα. Αυτό γίνεται εμφανές και από το πλήθος και τον τύπο των σχολίων των εγχώριων παραγόντων.

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ παρατηρούσε:

“Κοντά στα υψηλά ΓΔ και FTSE25, που δυσκολεύονται όμως να ξεπεράσουν τις αντιστάσεις, κυρίως λόγω της αδυναμίας των Τραπεζών. Η τάση παραμένει ανοδική και με τους ταλαντωτές σε ουδέτερο έδαφος, η προσοχή μας βρίσκεται στον Τραπεζικό κλάδο και στην πορεία των Διεθνών Αγορών. Αντίσταση αποτελούν οι 930 μονάδες και στήριξη οι 919. Επιταχύνει την έκδοση ομολογιακού 300 εκατ., η Lamda Development. Κλειδώνει το 50% της χρηματοδότησης της πρώτης 5ετιας. Μέρος του ομολογιακού των 300 εκατ. της Lamda θα διατεθεί για την αποπληρωμή δανεισμού, περίπου 90 εκατ.”.

Η Merit Sec. επεσήμανε:

“Το πρώτο σημείο στήριξης βρίσκεται στις 910 μονάδες, ενώ το πρώτο σημείο αντίστασης στις 930 μονάδες. Η πορεία του ΓΔ θα εξαρτηθεί από την πορεία των Ξένων Αγορών, καθώς δεν υπάρχουν εσωτερικοί καταλύτες αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της ΟΠΑΠ θα διαπραγματευτεί χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα (€1.0/μετοχή) την Πέμπτη”.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ σημείωσε:

“Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια, αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί με μεταβλητότητα τις Διεθνείς Αγορές, επηρεάζοντας αναλόγως και το ‘ετερόφωτο’ Ελληνικό Χρηματιστήριο, στο βαθμό δεν προκύπτουν εγχώριοι καταλύτες για να διαφοροποιήσουν τη συμπεριφορά του. Στο τέλος της συνεδρίασης της Τετάρτης 15/01 αποκόπτεται το δικαίωμα λήψης έκτακτου μερίσματος 1 ευρώ/μετοχή από τον ΟΠΑΠ, ενώ την Παρασκευή λήγουν τα Παράγωγα (ΣΜΕ επί των δεικτών) του Ιανουαρίου”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Η Beta Sec εκτιμούσε: “Η συσσώρευση γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών και η μετακύλιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, ενώ οι εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τετάρτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, θα στρέψουν εκεί το ενδιαφέρον, έναντι των γεωπολιτικών εξελίξεων”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της.

Η Leon Depolas Sec. ανέφερε: “Η εβδομάδα ξεκίνησε με τον ΓΔ να κινείται σταθερά πάνω από τις 900 μονάδες και το κλίμα στο εξωτερικό να συνεχίζει να είναι υποστηρικτικό. Παραμένουμε θετικοί για την Αγορά και δεν διαφοροποιούμε την στρατηγική μας στην παρούσα φάση, αξιοποιώντας τις βίαιες διορθώσεις τιμών κατά περίπτωση. Σήμερα, θα έχουμε τα νεότερα από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ την Πέμπτη ο τίτλος του ΟΠΑΠ κόβει το προμέρισμα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί διεθνώς η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας, η οποία αναμένονταν στις 15 Ιανουαρίου, ή λίγο αργότερα”.

Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ σχολίασε:

“Η Αγορά συνεχίζει να κινείται κοντά στα υψηλά της, με τα ‘πακέτα’ της JP Morgan να δημιουργούν ένα σοβαρό ‘ανάχωμα’ τιμών σε Εθνική και Εurobank. Από την άλλη, την διαφορά κάνει ο FTSEM, μιας και μετά από μήνες πτωτικής κίνησης, έχει δώσει αγοραστικό ημερήσιο σήμα.

Παραμένουμε αισιόδοξοι μεσοπρόθεσμα για την Ελληνική Χρηματαγορά, ενώ συνεχίζει να κινείται με αργούς ρυθμούς και χωρίς υπερβολές προσπαθώντας αργά, ή γρήγορα να πιάσει τετραψήφιο επίπεδο τιμών. Στην Αγορά λείπουν τα επιχειρηματικά νέα που τόσο έχει ανάγκη, μιας και μέχρι τώρα ο μόνος κλάδος που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι το real estate.

Τo ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων για τον Δεκέμβριο δεν ήταν το αναμενόμενο, μιας και με βάση την ΕΡΓΑΝΗ διαμορφώθηκε στις -3666 θέσεις εργασίας, με την Αγορά ακόμα να μην δείχνει σημάδια αναθέρμανσης. Το Ελληνικό θα είναι εκείνο που θα κάνει την διαφορά, με το Καζίνο να καθυστερεί σημαντικά το ξεκίνημα του έργου. Όπως όλα δείχνουν, στο κοντινό μέλλον η ΛΑΜΔΑ θα δοκιμάσει να εκδώσει νέο ομολογιακό, αυτή την φορά στο Χ.Α. Ο Τραπεζικός συνεχίζει να είναι το κλειδί για την συνέχεια θυμίζοντας πως ακόμα δεν έχει καταφέρει να κατοχυρώσει το 2016”.

Σήμερα

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Asia-Pacific της MSCI εκτός της Ιαπωνίας έφθασε το πρωί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο τις 573,35 μονάδες αλλά στις 9:15 δική μας ώρα με άνοδο +0,10% βρίσκεται στις 570,18.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας στις 24025,17 μονάδες πρόσθεσε 0,73%, αφού οδηγήθηκε αρχικά στο υψηλότερο επίπεδο σε ένα μήνα τις 24050 μονάδες . Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο αλλά στις 9:15 δική μας ώρα χάνει -0,31% και τα μπλε τσιπ της Σαγκάης σκαρφάλωσε σε ύψη που δεν άγγιξε από τον Ιανουάριο του 2018, αν και τα δύο αργότερα αντικατέστησαν τα κέρδη τους με απώλειες.

Η S & P / ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,7% και στις 9:15 δική μας ώρα κερδίζει +0,85%. Ο χρυσός υποχώρησε και το ιαπωνικό γιεν μειώθηκε σε χαμηλά επτά μηνών. Τα κινεζικά οικονομικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών τον Δεκέμβριο επίσης λειτούργησαν ως στήριξη στα κέρδη.

Η Wall Street κατέγραψε ρεκόρ κλεισίματος για άλλη μια μέρα. Την άνοδο βοήθησε η απότομη εκτίναξη των μετοχών των εταιριών τεχνολογίας καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν πως επιχειρήσεις όπως η Facebook Inc, η Microsoft Corp και η Apple Inc θα έχουν περισσότερα κέρδη από την αναβίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ο δείκτης S & P 500 αυξήθηκε κατά 0,7% σε ρεκόρ υψηλού στο κλείσιμο, ενώ ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 1% και έκλεισε σε κορυφαίο ρεκόρ. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 0,29%.

Εκτός από την εμπορική συμφωνία, οι επενδυτές αναζητούν επίσης στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, τα οποία οφείλονται αργότερα σήμερα που έχουμε και την αρχή της εποχής των αποτελεσμάτων των εταιρειών των ΗΠΑ για το τέταρτο τρίμηνο. Οι μεγάλες τράπεζες JPMorgan Chase & Co, η Citigroup Inc και η Wells Fargo & Co οφείλουν να αναφέρουν τα κέρδη πριν από την έναρξη της αγοράς σήμερα.