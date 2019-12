«Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής» στο NYSE

Ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδας διοργανώθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στo πλαίσιο του 21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν χθες Τρίτη την «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο δρ Νίκος Τσάκος, πρόεδρος & και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation και πρόεδρος της Intertanko 2014-2018, χτύπησαν το «Closing Bell», δηλαδή το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της χθεσινής συνεδρίαης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένοι από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννη Πλακιωτάκη, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των ακόλουθων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης(NYSE): AMERESCO (κ. David Anderson, Executive VP & Board Member)- CITI (κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta), DIANA SHIPPING INC. (κ. Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS GROUP, INC. (κ. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (κ. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK COMMUNITY BANK (μητρική της Atlantic Bank of New York) (κ. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει αυτή τη μέρα.

naftemporiki.gr