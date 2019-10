Το 2021 το «Wonder of the Seas» σαλπάρει από τη Σαγκάη

Από την έντυπη έκδοση

H Royal Caribbean International ανακοίνωσε το λιμάνι αναχώρησης και το όνομα του 5ου κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Oasis Class. Το όνομα του πλοίου είναι «Wonder of the Seas» και τα ταξίδια του θα ξεκινήσουν από τη Σαγκάη. Οι λεπτομέρειες ανακοινώθηκαν στη Σαγκάη από τον πρόεδρο και CEO της Royal Caribbean, Μάικλ Μπέιλι, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συνεδρίου για τις κρουαζιέρες. Σχεδιάζεται να κάνει το ντεμπούτο του το 2021 και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο θα εισάγει νέα εποχή στην κρουαζιέρα καθώς θα είναι το πρώτο της κατηγορίας Oasis Class που θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η Royal Caribbean είναι γνωστή για τις καινοτομίες και για το γεγονός ότι συνεχώς ξεπερνά τα όρια στο τι είναι δυνατό, και ένα κρουαζιερόπλοιο της κατηγορίας Oasis Class στην Κίνα είναι απόδειξη των παραπάνω» δήλωσε ο κ. Μπέιλι. «Το Wonder of the Seas θα επαναπροσδιορίσει τις απόλυτες διακοπές και θα είναι επαναστατικό, σηματοδοτώντας ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο της Royal Caribbeans από τα επόμενα που ακολουθούν».

Σήμερα επίσης στο Saint-Nazaire, στη Γαλλία, ξεκίνησε η κατασκευή του με την καρίνα στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique , σηματοδοτώντας την αρχή της κατασκευής του νέου κρουαζιερόπλοιου. Κατά τη διάρκεια της τελετής της «τοποθέτησης της καρίνας», ένα μπλοκ 970 τόνων ανυψώθηκε με έναν γερανό 1.400 τόνων.

Το «Wonder of the Seas» θα είναι μέλος της οικογένειας κρουαζιερόπλοιων κατηγορίας Oasis class of ships, των μεγαλύτερων στον κόσμο, και θα συνδυάζει το κόνσεπτ των 7 γειτονιών μαζί με μια σειρά από νέες εμπειρίες, κορυφαίες επιλογές γαστρονομίας, ασύγκριτη ψυχαγωγία και την τελευταία τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια του «Wonder of the Seas» θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η εταιρεία έχει δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, περιλαμβάνοντας το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες το CocoCay, το πρώτο ιδιωτικό νησί στο Perfect Day Island Collection. Η Royal Caribbean έχει επίσης ψηφιστεί ως καλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας «Best Cruise Line Overall» για 16 συνεχόμενα χρόνια στο Travel Weekly Readers Choice Awards.