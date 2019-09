Κερδίζει έδαφος το LNG ως μεταβατικό καύσιμο για VLCC

Από την έντυπη έκδοση

Αναβρασμός επικρατεί στην αγορά των Very Large Crude Carriers (VLCC), καθώς οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι Shell, Total πριν από λίγες ημέρες και τώρα η Exxon Mobil, εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για τη μακροχρόνια ναύλωση πολλών πλοίων αυτού του μεγέθους, τα οποία όμως θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Το LNG θεωρείται ως ένα χρήσιμο, μεταβατικού όμως χαρακτήρα καύσιμο, που μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος στόχος της μείωσης κατά 30%-50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Έτσι οι μεγάλοι ναυλωτές στρέφονται προς τα πλοία που καίνε αυτό το καύσιμο.

Η ExxonMobil είναι μεταξύ των ναυλωτών που ενδιαφέρονται, σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς οίκους, και έχει απευθυνθεί σε ναυτιλιακές εταιρείες και ναυπηγεία για την κατασκευή μέχρι και οκτώ VLCC που θα χρησιμοποιούν διπλό καύσιμο (πετρέλαιο και LNG).

Όπως αναφέρει το Tradewinds, πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας σημειώνουν ότι ο μεγαλύτερος εισηγμένος ενεργειακός όμιλος του κόσμου αναζητά τρόπους να ακολουθήσει το παράδειγμα της Shell και συζητώντας για τέσσερα νεότευκτα VLCC, με option άλλα τέσσερα τα οποία θα καίνε και LNG.

Μάλιστα σύμφωνα με παίκτες της αγοράς δεξαμενοπλοίων, η ExxonMobil έχει προσεγγίσει ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το project.

Επισήμως πάντως τα μεγάλα ναυπηγεία των Κίνας, Νοτίου Κορέας και Ιαπωνίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ και εκπρόσωπος της ExxonMobil απέφυγε να σχολιάσει φήμες της αγοράς για το συγκεκριμένο business plan, όπως είπε.

Ειδικοί στις ναυπηγήσεις αναφέρουν ότι τα τρία μεγάλα ναυπηγεία της Κορέας, Hyundai Heavy Industries (HHI), DSME και Samsung Heavy Industries, θα μπορούσαν να καταθέσουν προσφορά για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Επίσης τα μεγαλύτερα κινεζικά ναυπηγεία, όπως τα Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, Dalian Shipbuilding Industry Co, Sino-Japanese Nantong Cosco KHI Ship Engineering και New Times Shipbuilding, μπορούν να κατασκευάσουν VLCC, αλλά θα πρέπει να αγοράσουν από τρίτους τις δεξαμενές LNG τύπου C.

Η πρώτη πετρελαϊκή εταιρεία που εμφανίστηκε να εξετάζει τη ναυπήγηση VLCC με καύσιμο LNG ήταν η Shell. Μάλιστα για την υλοποίηση του σχεδιασμού της λέγεται ότι η Shell απευθύνθηκε σε τρεις πολύ μεγάλες ναυτιλιακές και ειδικότερα υπό την Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη Euronav, αλλά και τη Frontline του Jonh Fredriksen. Επίσης και η γαλλική Total έχει αναφερθεί ότι εξετάζει την εμπλοκή της σε επενδυτικό σχέδιο ναυπήγησης VLCC με καύσιμο LNG.

Τα project Μαρινάκη

Η όλη συζήτηση για τα projects ναυπήγησης VLCC με καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο ενισχύθηκε και από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια της Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη.

H ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία υπέγραψε επιστολή προθέσεων με τα ναυπηγεία της HHI για τη ναυπήγηση 10 VLCC, μαζί με μια option για επιπλέον τέσσερα τα οποία θα καίνε φυσικό αέριο, αντί 110 εκατ. δολ. το ένα, με παράδοση από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 μέχρι και το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Τα πλοία θα είναι εξοπλισμένα με δύο δεξαμενές LNG επί του καταστρώματος και θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν συνολικά 7.500 κυβικά μέτρα καυσίμου, αναφέρει το tradewinds.

Λέγεται ότι τα VLCC με διπλό καύσιμο είναι ακριβότερα από τα «συμβατικά», ενώ ναυλομεσίτες αναφέρουν ότι η Shell στα συμβόλαια που προτείνει δεν προτίθεται να καλύψει το επιπλέον κόστος. Σημειώνεται ότι «συμβατικά» VLCC τα οποία όμως φέρουν scrubbers ναυπηγούνται αντί 91-92 εκατ. δολ.

Η Capital Maritime πιστεύεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Shell αλλά και με πολλούς άλλους πιθανούς τελικούς χρήστες για τη ναύλωση των πλοίων, ενώ ένα μέρος τους θα δραστηριοποιηθεί και στη spot αγορά.