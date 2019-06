Πώς θα δυναμώσει το ελληνικό και ευρωπαϊκό εφοπλιστικό lobby

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω το lobby της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας με στόχο να επιτυγχάνει πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές νομοθετικές ρυθμίσεις κυρίως σε περιβαλλοντικά θέματα επισημάνθηκε στο 7ο Global Shipbrokers Forum που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (H.S.A.) στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Μιλώντας στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης που είχε τον τίτλο «IMO, BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO our voice WORLDWIDE» με συντονιστή τον κ. Γιώργο Ξηραδάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης των εφοπλιστικών φορέων της Ευρώπης (ECSA) Πάνος Λασκαρίδης, τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προϋπολογισμοί των εφοπλιστικών ενώσεων ώστε να ισχυροποιηθεί και το ναυτιλιακό lobby. Όταν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη έχουν προϋπολογισμούς ύψους 150-200 εκατ. ευρώ οι εφοπλιστικές ενώσεις έχουν προϋπολογισμό 2-2,5 εκατ. ευρώ ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λασκαρίδης σημείωσε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή και ελληνική ναυτιλία πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης. Σε άλλο σημείο σχολίασε ότι ενώ έχουμε ως Έλληνες το νεότερο στόλο στον κόσμο υποστηρίζουμε τα παλαιά πλοία. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας τόνισε.

Ο μύθος για τους Βόρειους

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε κάποιους μύθους όπως ότι οι Βόρειοι θέλουν το κακό των Νοτίων. Στην πραγματικότητα, συμπλήρωσε, οι Γερμανοί εφοπλιστές έχουν ταλαιπωρηθεί από τον Σόιμπλε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι εμείς. Οι Γερμανοί πλοιοκτήτες έχουν σε όλα τα θέματα σχεδόν κοινές θέσεις με τους Έλληνες.

Ο κ. Λασκαρίδης εξήγησε ακόμη ότι οι Βορειοευρωπαίοι πλοιοκτήτες κυρίως των εταιρειών liners έχουν πιο στενή σχέση με το πολιτικό προσωπικό των χωρών τους καθώς τα πλοία τους πιάνουν συχνά ευρωπαϊκά λιμάνια σε αντίθεση με την ελληνική ναυτιλία που είναι κυρίως ναυτιλία trump η οποία γυρνά στα λιμάνια όλου του κόσμου και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά.

Να μας εκπροσωπούν άξιοι στο εξωτερικό

Πάντως οι Ευρωπαίοι νομοθέτες πρέπει να κατανοήσουν ότι αν χάσουν τη ευρωπαϊκή ναυτιλία τότε η Ευρώπη θα χάσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα υπογράμμισε ο κ. Λασκαρίδης ο οποίος ζήτησε ακόμη η ελληνική πολιτεία να μεριμνά ώστε να βγαίνουν στελέχη του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος που να είναι άξια να μας εκπροσωπούν στους διεθνείς οργανισμός πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα.

Αξιοποίηση των clusters

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Πατέρας, από την πλευρά του, σημείωσε ότι πρέπει οι πλοιοκτήτες να αναλάβουν εντονότερη δράση και να μην αφήνουν να κυριαρχούν άλλοι που έχουν την τεχνολογία ή τα ναυπηγεία. Έφερε ακόμη ως επιτυχημένο παράδειγμα παρουσίας της ελληνικής πλοιοκτησίας στον ΙΜΟ τις τελευταίες παρεμβάσεις αναφορικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των νέων καυσίμων μειωμένου θείου. Ο πρόεδρος του ΝΕΕ αναφέρθηκε και στην αξία του cluster και σημείωσε ότι ενώ η πρωτοβουλία από την πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), του ΝΕΕ και του ΕΒΕΠ ήταν σωστή δεν έχει αγκαλιαστεί όσο είναι αναγκαίο. Αντιθέτως δημιουργούνται άλλα μικρότερα clusters, τα οποία επιτυγχάνουν απλώς και κάποιες εκπτώσεις. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το cluster τόνισε ο κ. Πατέρας.

Τα προβλήματα στον ΙΜΟ

Ο πρώην πρόεδρος της Bimco Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα που συναντά πολλές φορές ο ναυτιλιακός κλάδος στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) ο οποίος αποτελεί ένα forum ετερόκλητων δυνάμεων πολλές εκ των οποίων δεν έχει καμία σχέση με τη ναυτιλία. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας για την ελληνική στάση στα διεθνή fora έσπευσε να διευκρινίσει ότι η ΕΕΕ πάντοτε είχε και έχει συγκροτημένες θέσεις σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά χρειάζεται ίσως μερικές φορές να οργανώνονται καλύτερα οι θέσεις αυτές. Επίσης συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να κουνάμε το δάκτυλο και να μην μένουμε στο ότι είμαστε μία μεγάλη ναυτιλία.

Ο ΙΜΟ να ακούει τη ναυτιλία

Ο πρώην πρόεδρος της Intercargo Γιάννης Πλατσιδάκης χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι οι φωνές στη ναυτιλία είναι πολλές και υπογράμμισε ότι πρέπει ο ΙΜΟ να ακούει περισσότερο τη ναυτιλία δηλαδή τους ειδικούς και λιγότερο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τους πολιτικούς. Σε κάθε περίπτωση στον ΙΜΟ η ναυτιλία θα πρέπει να σχεδιάζει το μέλλον είπε ο κ. Πλατσιδάκης και προειδοποίησε ότι θα ακουσθούν στο μέλλον και άλλα περίεργα πράγματα από περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως ότι οι θόρυβοι των πλοίων ενοχλούν τα ψάρια.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν, συμπλήρωσε, τεράστιους προϋπολογισμούς με χρήματα που προέρχονται και από την Ε.Ε. Πολλές εξ αυτών δεν δημοσιεύουν ούτε απολογισμούς ούτε ισολογισμούς. Ο κ. Πλατσιδάκης ζήτησε την έντονη δέσμευση του ελληνικού κράτους να ενισχύσει την παρουσία τους με ικανά και πολλά στελέχη στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς.

Η σημασία της ακτοπλοΐας

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλλης υπογράμμισε από την πλευρά του ότι η ελληνική ακτοπλοΐα είναι μέχρι έξι φορές πιο σημαντική για τη χώρα απ’ ό,τι η ακτοπλοΐα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο σε όλη σχεδόν την Ε.Ε. η ακτοπλοΐα επιδοτείται εκτός από τη χώρα μας, συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ακτοπλοΐα είναι απούσα από το ΕΣΠΑ και ζήτησε το πλοίο να αντιμετωπίζεται σαν «δρόμος» σαν υποδομή.

Νομοθεσία και μέλλον

Στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «New Environmental regulations and impact on shipping» με συντονιστή τον κ. Πάνο Ζαχαριάδη έγινε συζήτηση για τις επιπτώσεις των νομοθετικών πρωτοβουλιών τη ναυτιλία. Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης ανέφερε ότι ειδικά στο θέμα των καυσίμων μειωμένου θείου ο ΙΜΟ «δεν τα πήγε καλά», καθώς αντιμετώπισε από το 2008 το θέμα πολιτικά και όχι τεχνικά. Στο συγκεκριμένο πάνελ μίλησαν ακόμη ο κ. Παναγιώτης Μήτρου, Technology & Innovation Manager, Marine & Offshore Business Development at Lloyd’s Register South Europe, ο κ. Αλέξανδρος Παναγόπουλος της Arista Shipping που προωθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα ναυπήγησης πλοίων με καύσιμο LNG, o κ. Ιωάννης Πατινιώτης Chief Financial Officer της Carras Hellas και ο κ. Τάσσος Πρόσιος Vice President της Wirana.

Στο τρίτο πάνελ με τίτλο «Hellenic Shipping is leading for decades, but are we prepared for the future», με συντονιστή τον κ. Γιώργο Γουρδομιχάλη, μίλησαν οι Γιώργος Αλεξανδράτος εκ μέρους του ΝΕΕ και το Maritime Hellas Cluster, ο κ. Βασίλης Μουγής (Doric Shipbrokers) ο καθηγητής Στράτος Παπαδημητρίου (Treasurer, Maria Tsakos Public Benefit Foundation), ο κ. Νίκος Πενθερουδάκης (επίτιμος πρόεδρος του HSA), ο κ. Νίκος Ρωμανίδης (Empros Lines) και ο κ. Μανόλης Βορδώνης (Eco Recreators at Spetses Initiative SA).