Η Αθήνα κερδίζει το «στοίχημα» του Συνεδριακού Τουρισμού

Δύο σκαλοπάτια πιο ψηλά ανεβαίνει η Αθήνα στην ευρωπαϊκή κατάταξη προορισμών για Συνέδρια Ενώσεων και Οργανισμών για το 2018. Κατατάσσεται πλέον στην 16η θέση από την 18η στην οποία βρισκόταν το 2017, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της επίσημης ετήσιας Έκθεσης του Διεθνούς Συνδέσμου Συνεδρίων (ICCA).

Η επιτυχία της ανόδου μέσα στη σημαντική λίστα των 20 κορυφαίων συνεδριακών προορισμών της Ευρώπης, ενισχύεται από το This is Athens & Partners, που αποτελεί μία σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Αθήνα μέσω του This is Athens-Convention and Visitors Bureau (Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων), κατάφερε να καταγράψει αύξηση ύψους 11% στον αριθμό συνεδρίων που φιλοξενήθηκαν στην πόλη μέσα στο 2018, την ίδια ώρα που 20 από τις κορυφαίες πόλεις στην αγορά της διοργάνωσης συνεδρίων, παρουσίασαν πτωτικά ποσοστά, συγκριτικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης Έκθεσης.

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα πλέον κατέχει την 25η θέση, γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο αριθμό συνεδρίων που τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2018 η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε συνολικά 90 συνέδρια Ενώσεων και Οργανισμών με τον αριθμό των συνέδρων να φθάνει περίπου τους 37.000 σύμφωνα με την επίσημη Έκθεση. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε 65 εκατ. ευρώ δυναμικά έσοδα για την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο ότι ένας σύνεδρος που επισκέπτεται την πόλη δαπανά κατά μέσο όρο 1.760 ευρώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτήν, βάσει των στατιστικών στοιχείων της ICCA.

Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού συνεδρίων κατά τους μήνες εκτός τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος-Μάρτιος), όπως καταγράφηκε την τελευταία διετία.

Τη Σύμπραξη This is Athens & Partners, ενεργοποίησε ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, την AEGEAN, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη ΛΑΜΨΑ Α.Ε., τη Lamda Development και την Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων με στόχο την προώθηση της πόλης στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

