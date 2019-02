Στη Fruit Logistica ο τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς

Στη Fruit Logistica που πραγματοποιήθηκε 6-8 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο Messe στο Βερολίνο, συμμετείχε και φέτος η Bayer «πιστή στη δέσμευσή της για αειφόρο γεωργία» και «προωθώντας την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών».

Αυτή τη φορά, στο χώρο του περιπτέρου φιλοξενήθηκε η Ισραηλινή εταιρία Netafim, ένας «παγκόσμιος ηγέτης» στην τεχνολογία αρδευτικών συστημάτων ακριβείας και συνοδοιπόρος της Bayer σε πρωτοβουλίες όπως το Bayer ForwardFarming, το DripByDrip, και το Better Life Farming alliance με τις οποίες επιτεύχθηκαν στοχευμένες εφαρμογές των προϊόντων φυτοπροστασίας μέσω του συστήματος άρδευσης.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε το δυναμικό χαρτοφυλάκιο της Bayer σε σπόρους λαχανικών, με τα δύο εμπορικά σήματα, το Seminis™ Seeds για καλλιέργειες υπαίθρου και το De Ruiter™ Seeds για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «οι επισκέπτες είχαν ακόμη την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πρότυπη φάρμα της Bayer "Hof ten Bosch farm" στο Βέλγιο, μέσω διαδραστικής εικονικής επίσκεψης (360ο virtual tour), ενώ μέσω οθόνης αφής γνώρισαν τα αποτελέσματα από τις συνεργασίες της Bayer με τη Netafim σε Ισπανία, Τουρκία και Μεξικό».

Η Bayer Ελλάς συμμετείχε στη φετινή Fruit Logistica με στελέχη του τμήματος Customer Marketing και τον Γενικό Διευθυντή του Τομέα κ. Απόστολο Κλοντζάρη, καθώς και εκπροσώπους των τμημάτων Πωλήσεων, Αγρονομικής Ανάπτυξης & Εγκρίσεων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν παραγωγοί από τις ομάδες επιτραπέζιου σταφυλιού Pegasus Agrifood Coop-7Grapes και QUALITY-SYMVOLO (Κορινθία και Ελαιοχώρι Καβάλας αντίστοιχα) και συνεργάτες από τη «ΓΕΩΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΕ» που δραστηριοποιείται στο Κιάτο Κορινθίας.

Όπως τονίστηκε «η ενεργή συμμετοχή τους ενδυνάμωσε την ελληνική παρουσία στο διεθνές αυτό γεγονός καθότι η Bayer σε συνεργασία με παραγωγούς και καταστήματα αγροτικών εφοδίων στην Ελλάδα, δοκιμάζει και αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα».

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην πρωτοβουλία εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος BayGAP καθώς και στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή – σε ευρωπαϊκό επίπεδο- καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων.

Την ελληνική αποστολή καλωσόρισε επίσημα την πρώτη ημέρα της έκθεσης ο Dr Stephan Brunner, Global Key Relation Manager, ενώ την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, η ομάδα παραβρέθηκε στο εκθεσιακό Forum της Bayer με θέμα: «Working together across the value chain in Brazil» όπου ένα ενδιαφέρον πάνελ ομιλητών, ανέπτυξε θέματα γύρω από τις συνεργασίες της Bayer στην Αλυσίδα Τροφίμων στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στη Βραζιλία. Ακολούθησε εκδήλωση στο χώρο του περιπτέρου για τον εορτασμό των επιτυχημένων αυτών συνεργασιών, με μουσική και εδέσματα από την τιμώμενη χώρα της Βραζιλίας.

«Η συνεχής παρουσία και ενεργή συμμετοχή του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της χώρας μας σε αυτό το διεθνές γεγονός, δίνει τη δυνατότητα για συναντήσεις με κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας των τροφίμων, για εποικοδομητικές συζητήσεις, ανίχνευση των τελευταίων τάσεων στη γεωργία και ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών και πρωτοβουλιών με επίκεντρο πάντα τον Έλληνα παραγωγό», επεσήμανε η Bayer.