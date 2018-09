Προσκλητήριο 33 εισηγμένων σε 85 διεθνή funds

Παρά την κακή χρηματιστηριακή συγκυρία, τα φετινά νούμερα για το Roadshow του Χ.Α. στο Λονδίνο έχουν ήδη φθάσει τα περσινά, που αποτέλεσαν και ρεκόρ πενταετίας: 33 εισηγμένες επιχειρήσεις, 85 διεθνή funds και 120 fund managers έχουν ήδη προγραμματίσει περί τα 650 one to one meetings με τα στελέχη των ελληνικών εταιρειών.