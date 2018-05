Διάκριση της Deloitte Ελλάς στα ευρωπαϊκά φορολογικά βραβεία

Το δίκτυο εταιρειών της Deloitte απέσπασε στο σύνολο 13 βραβεία, περισσότερα από κάθε άλλη συμβουλευτική εταιρεία, μεταξύ των οποίων τα βραβεία European Tax Firm of the Year και European Tax Compliance and Reporting Firm of the Year.