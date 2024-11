Εθνική Λυρική Σκηνή: 30 καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις για τη σεζόν 2024/25

Με στόχο την ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση για όλες, όλους και όλα, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας 30 από τις παραστάσεις της σεζόν 2024/25, σε 15 συνολικά παραγωγές, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή.

Οι φετινές υπηρεσίες ισότιμης γλωσσικής και αισθητηριακής πρόσβασης είναι ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς τη σταδιακή καθιέρωση της καθολικής πρόσβασης στο σύνολο των παραγωγών της ΕΛΣ.

Στις επιλεγμένες παραστάσεις –σε συνεργασία με την ATLAS E.P.– έχει προβλεφθεί η ύπαρξη θέσεων για Κ/κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS) οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και για τυφλούς ανθρώπους και ανθρώπους με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αναλυτικά, οι παραγωγές και οι ημερομηνίες των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων για τη σεζόν 2024/25 είναι:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ – ΚΠΙΣΝ

· Αλέκο & Ο πύργος του Κυανοπώγωνα – Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Μπέλα Μπάρτοκ

21 & 23 Νοεμβρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 19.30

· Δον Κιχώτης – Τιάγκο Μπορντίν, Μαριύς Πετιπά / Λούντβιχ Μίνκους

20 Δεκεμβρίου 2024| Ώρα έναρξης: 19.30

24 Δεκεμβρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 18.30

· Μποέμ – Τζάκομο Πουτσίνι

31 Δεκεμβρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 18.30

2 Ιανουαρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 19.30

· Τσαϊκόφσκι – Καγιετάνο Σότο / Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

14 Φεβρουαρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 19.30

16 Φεβρουαρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 18.30

· Flora mirabilis – Σπυρίδων Σαμάρας

Μάρτιος 2025 (οι ημερομηνίες των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων θα ανακοινωθούν)

· Λουτσία ντι Λαμμερμούρ – Γκαετάνο Ντονιτσέττι

Απρίλιος & Μάιος 2025 (οι ημερομηνίες των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων θα ανακοινωθούν)

· Η χρυσή εποχή – Κωνσταντίνος Ρήγος

Μάιος 2025 (οι ημερομηνίες των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων θα ανακοινωθούν)

· Ταξίδι στη χώρα των άσχημων – Trevor Grahl, Αντριάνα Μίνου, Κυριακή Θεανώ Μεταξά | Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 3ο Κουδούνι Όπερα

1 Ιουνίου 2025 | Ώρα έναρξης: 18.30

· Co-OPERAtive – Πάνος Ηλιόπουλος, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Βασίλης Βηλαράς

7 Ιουνίου 2025 | Ώρα έναρξης: 19.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

· Ιζαντόρα Ντακ – Στέλλα Μιχαηλίδου / Κώστας Βόμβολος

29 και 30 Νοεμβρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 11.00

· Ματαρόα στον ορίζοντα – Νίκος Κυπουργός, Θοδωρής Αμπαζής

14 Δεκεμβρίου 2024| Ώρα έναρξης: 19.30

18 Δεκεμβρίου 2024| Ώρα έναρξης: 20.30

· Θέλω να δω τον Πάπα! – Θεόφραστος Σακελλαρίδης

9 Φεβρουαρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 19.30

15 Φεβρουαρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 20.30

· Mythos – Γιώργος Καρακάντζας

22 Φεβρουαρίου 2025| Ώρα έναρξης: 20.30

23 Φεβρουαρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 11.00

· Madre Salonico – Λέων A. Ναρ, Βίκτωρ Αρδίττης

Απρίλιος 2025 (οι ημερομηνίες των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων θα ανακοινωθούν)

· The Fall of the House of Commons – Ορέστης Παπαϊωάννου / Αλέκος Λούντζης

Μάιος 2025 (οι ημερομηνίες των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων θα ανακοινωθούν)

˃ Για ΑμεΑ οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται δωρεάν.

˃ Οι συνοδοί ΑμεΑ πληρώνουν τιμή φοιτητικού εισιτηρίου (10 ευρώ για την Εναλλακτική Σκηνή και 12 ή 15 ευρώ για την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος).

Προπώληση:

> Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, τηλεφωνικά στο 2130885700 (καθημερινά 9.00-21.00) ή με email στο [email protected]

> Για υποβοήθηση στις κρατήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την ATLAS E.P. στο 6993507553 ή με email στο [email protected]

Φορέας χρηματοδότησης των υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας για την παράσταση είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Έργου: «SUB.1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)