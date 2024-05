Ένα Θέατρο Ζωής – Το Δραματοθεραπευτικό Μοντέλο της Dr. Renée Emunah

Οι εκδόσεις «Κοντύλι», με αφορμή την έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου «Θέατρο Ζωής – Δραματοθεραπευτική Διαδικασία, Τεχνικές και Παράσταση» /«ACTING FOR REAL–Drama Therapy Process, Technique and Performance» της πρωτοπόρου και εμβληματικής δραματοθεραπεύτριας Dr. Renée Emunah, προσκάλεσε τη συγγραφέα στην Αθήνα για ένα τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 24, 25 και 26 Μαΐου 2024, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους του χώρου της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους του χώρου του θεάτρου καθώς και σε όποιον θα ήθελε να έρθει σε επαφή με το Θέατρο Ζωής.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις βασικές δράσεις.

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, 17:30 – 20:30, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Τ.Κ 10679, μία κεντρική διαδραστική ομιλία με θέμα:

«Ο Πυρήνας της Δραματοθεραπείας, μέσα από το Μοντέλο των Πέντε Διαδοχικών Φάσεων»

Το πολυδύναμο αυτό δραματοθεραπευτικό μοντέλο αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια από την ίδια την Dr. Renée Emunah και έχει διαδοθεί και εφαρμόζεται από θεραπευτές μέσω δράματος και τέχνης σε όλο τον κόσμο. Το μοντέλο ξεδιπλώνει θεραπευτικές παρεμβάσεις με σκοπό την ευημερία του ανθρώπου. Ξεκινώντας από την πρωταρχική έκφραση των συναισθημάτων προχωρά στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας˙ από τη διερεύνηση ρόλων στην ομαδική αλληλεπίδραση και δημιουργία από τον επώδυνο εγκλωβισμό στη χαρά της λυτρωτικής αυτοαποκάλυψης. Η Dr.RenéeEmunah θα μοιραστεί σκέψεις και συμπεράσματα σχετικά με το τι θεωρεί κεντρικό στις δραματικές προσεγγίσεις για την προσωπική ανάπτυξη και θεραπεία. Επίσης θα συζητηθούν εφαρμογές που αφορούν την ατομική θεραπεία, την οικογενειακή ζωή και την κοινωνική αλλαγή.

Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου, 10:00 – 16:00, στο Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Τ.Κ. 11854 ένα δραματοθεραπευτικό εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα:



«Παίζοντας και Παραμένοντας στο Συναισθηματικό Πεδίο»

Το εργαστήριο αυτό θα ενσωματώσει τεχνικές δραματοθεραπείας που εστιάζουν στη συναισθηματική σφαίρα – μέσα σε ένα παιγνιώδες, υποστηρικτικό, διαδραστικό και σχεσιακό περιβάλλον. «Το να είσαι σε θέση να εκφράζεις, να συγκρατείς,

να παίζεις, να παρατηρείς, να μεταμορφώνεις, να απελευθερώνεις και να μετουσιώνεις με εν-δραμάτιση τα συναισθήματά σου συμβάλλει καθοριστικά στην οικοδόμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης». Η πλαστικότητα αυτή, ως όρος της αισθητικής έκφρασης, γίνεται όλο και πιο σημαντική δεξιότητα σε περιόδους προσωπικής, κοινωνικής και παγκόσμιας κρίσης. Πολλά εργαστήρια δραματοθεραπείας συχνά επικεντρώνονται στον ρόλο και στην ιστορία ή στην ψυχοδραματική αναπαράσταση. Αυτό το εργαστήριο εστιάζει στο συναίσθημα τόσο στη φαντασιακή όσο και στην πραγματική του διάσταση. Το να παραμένεις στο συναίσθημα αντί να «ξεγλιστράς» στον γνωσιακό τρόπο λειτουργίας μπορεί να αναδείξει την αισθητική διάσταση του βιώματος και να βαθύνει τη θεραπευτική του επίδραση.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο εδώ.

Renée Emunah

Η Renée Emunah, PhD, RDT, BCT είναι πρωτοπόρος και διεθνούς εμβέλειας ηγετική μορφή στο πεδίο της δραματοθεραπείας.ωΕίναι ιδρύτρια και διευθύντρια του αναγνωρισμένου Drama Therapy Program at the California Institute of Internal Studies και συνεκδότρια των βιβλίων Current Approaches in Drama Therapy (Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Δραματοθεραπεία) και The Self in Performance (Ο Εαυτός στην Παράσταση). Έχει τιμηθεί, επίσης, με το NADTA (Διακεκριμένο Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πεδίο της Δραματοθεραπείας).

Το βιβλίο

Η Renée Emunah έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα της στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και με ευαισθησία, γνώση και τεκμηρίωση καταφέρνει να συνδέσει τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου με τη θεραπεία. Δημιούργησε και παρουσιάζει -αξιοποιώντας αληθινά, δραματικά κλινικά παραδείγματα- το ολοκληρωμένο Μοντέλο των Πέντε Διαδοχικών Φάσεων που βασίζεται σε πέντε ουσιαστικές πηγές: το δραματικό παιχνίδι, το θέατρο, το παιχνίδι ρόλων, το ψυχόδραμα και τη δραματική τελετουργία. Αντλώντας από τις σύγχρονες μεγάλες σχολές ψυχοθεραπείας, τονίζει τον κοινό στόχο όλων για ψυχική ανθεκτικότητα, συναισθηματική απόκριση και ενσυναίσθηση αλλά και την τεράστια σημασία της θεραπευτικής σχέσης. Παράλληλα, δείχνει πώς ο χώρος της δραματοθεραπείας ανταποδίδει, προσφέροντας τέχνη και δημιουργικούς τρόπους ατομικής και ομαδικής θεραπείας αλλά και συλλογικούς τρόπους επίγνωσης, έκφρασης και δράσης.