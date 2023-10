Η Spit Jack rotisserie κάνει comeback και οι meat lovers κάνουν πάρτι

Με μότο της «For the love of meat», η rotisserie Spit Jack άνοιξε πρώτη φορά τις πόρτες της το 2018, αναδεικνύοντας την value for money ποιοτική κρεατοφαγία προσφέροντας πρώτη από όλους στην πόλη την εθιστική ψητή πάπια.

Πλέον, η αγαπημένη rotisserie επιστρέφει ανακαινισμένη, με τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγάλες παρέες τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό της χώρο, εκπληρώνοντας την πάγια επιθυμία των φανατικών επισκεπτών της που αυξήθηκαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια –συν τοις άλλοις, o χώρος πλέον διατίθεται και για απολαυστικά private events, κατόπιν συνεννόησης.