Βράβευση της Μίλα Κούνις από το Χάρβαρντ

Την ηθοποιό Μιλένα Μαρκόβνα «Μίλα» Κούνις (Mila Kunis) τίμησε η αρμόδια επιτροπή Τεχνών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ως γυναίκα της χρονιάς για το 2017.



Η ουκρανικής καταγωγής Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει έντονη κοινωνική δράση, πέραν της υποκριτικής δεινότητας που τη διακρίνει, και την οποία αποτυπώνει κάθε φορά στις ταινίες αλλά και τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετέχει.





Η 34χρονη ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως οι: «Όταν Με Παράτησε η Σάρα» (Forgetting Sarah Marshall), «Max Payne», «Ο Εκλεκτός» (The Book of Eli), «Όχι Μόνο Φίλοι» (Friends with Benefits) και «Οζ: Μέγας και Παντοδύναμος» (Oz: The Great and Powerful).

Το 2010, κέρδισε το Βραβείο Premio Marcello Mastroianni Καλύτερης Νεαρής Ηθοποιού στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας για την ερμηνεία της ως Λίλι στην ταινία «Μαύρος Κύκνος», ενώ επίσης, ήταν προτεινόμενη για την Χρυσή Σφαίρα Β΄ Γυναικείου Ρόλου και για το Βραβείο Σωματείου Ηθοποιών Καλύτερης Β΄ Γυναικείας Ερμηνείας.