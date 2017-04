Φεστιβάλ Καννών: Διεκδικητής του Χρυσού Φοίνικα ο Γιώργος Λάνθιμος

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού 70ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο ταλαντούχος Έλληνας σκηνοθέτης θα διεκδικήσει τον Χρυσό Φοίνικα με την τελευταία ταινία του «The killing of a sacred deer» (Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού), επιστρέφοντας στην Κρουαζέτ δυο χρόνια μετά το ειδικό βραβείο της επιτροπής, που είχε αποσπάσει το 2015 για την ταινία «The lobster».

Πρόκειται για τη δεύτερη αγγλόφωνη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με συνεργάτη πάλι τον σεναριογράφο Ευθύμη Φιλίππου και πρωταγωνιστές αυτή τη φορά την Νικόλ Κίντμαν και τον Κόλιν Φάρελ.

Τους σταρ του Λάνθιμου πλαισιώνουν οι Μπάρι Κέογκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλτζιτς, Μπιλ Καμπ και η Αλίσια Σίλβερστοουν. Η υπόθεση της ταινίας είναι εμπνευσμένη από τραγωδία του Ευριπίδη και επικεντρώνεται στον Στίβεν (Κόλιν Φάρελ), χαρισματικό χειρουργό, και σε έναν έφηβο που επιδιώκει να τον εντάξει στην κατακερματισμένη του οικογένεια. Όταν οι πράξεις του νεαρού γίνονται δραματικά κυνικές, η ιδεατή ζωή του Στίβεν γκρεμίζεται, ωθώντας τον να πράξει μια αδιανόητη θυσία.

Αλίσια Σίλβερστοουν.

Το φετινό Φεστιβάλ των Καννών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17 και 28 Μαΐου.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος



«Loveless» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

«Good Time» των Μπένι Σάφντι και Τζος Σάφντι

«You were never really here» της Λιν Ράμσεϊ

«L’ Amant double» του Φρανσουά Οζόν

«Jupiter’s Moon» του Κορνέλ Μουντρούτσο

«A gentle creature» του Σεργκέι Λόζνιτσα

«The killing of a sacred deer» του Γιώργου Λάνθιμου

«Radiance» της Ναόμι Καουάσε

«Le jour d’ apres» του Χονγκ Σανγκσού

«Le Redoutable» του Μισέλ Χαζαναβίσιους

«Wonderstruck» του Τοντ Χέινς

«Happy end» του Μίχαελ Χάνεκε

«Rodin» του Ζακ Ντουαγιόν

«Les proies» της Σοφία Κόπολα

«120 battements par minute» του Ρομπέν Καμπιλό

«Okja» του Μπονγκ Τζουν-Χο

«In the Fade» του Φατίχ Ακίν

«The Meyerowitz stories» του Νόα Μπάουμπαχ

naftemporiki.gr