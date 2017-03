Eurovision 2017: Με το τραγούδι «This is love» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα η Demy

Το τραγούδι «This is love» της Demy επιλέχθηκε στον ελληνικό τελικό, για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision.

Κατά τη διάρκεια του ελληνικού τελικού, ο οποίος μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, παρουσιάστηκαν τρία τραγούδια, το «When the morning comes around», το «Αngels» και το «This is love», το οποίο αναδείχθηκε το αγαπημένο του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

H σύνθεση και η παραγωγή του χορευτικού τραγουδιού ανήκει στον Δημήτρη Κοντόπουλο, ενώ τους στίχους έγραψε η αδερφή της Demy, Romy Papadea, και ο John Ballard.

Το «This is love» είχε διαρρεύσει πριν από μερικές ημέρες στο διαδίκτυο, κάτι που έκανε την ΕΡΤ να σκεφτεί τον αποκλεισμό του από τον ελληνικό τελικό. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συνέβη τελικά, και το τραγούδι κέρδισε το κοινό και τους κριτικούς της ομογένειας.

Ο ελληνικός τελικός παρουσιάστηκε από τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Έλενα Μπουζαλά και τον ηθοποιό Αντώνη Λουδάρος, και το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε κατόπιν ψηφοφορίας.

Το 70% της τελικής απόφασης βασίστηκε στις ψήφους του κοινού και το 30% στην κριτική επιτροπή των ελληνικών κοινοτήτων της ομογένειας.

Η νεαρή τραγουδίστρια θα ταξιδέψει στο Κίεβο τον Μάιο, για να συμμετάσχει στον 62ο διαγωνισμό της Eurovision.

naftemporiki.gr