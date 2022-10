Η έκθεση «Βασίλης Θεοχαράκης. Στην Άκρη…» θα εγκαινιαστεί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη [Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, Αθήνα].

Ο Βασίλης Θεοχαράκης συνεχίζει ακατάπαυστα να μας ξαφνιάζει με τη συνέπεια και τη δύναμη της αλήθειας του ζωγραφικού του κόσμου. Η τωρινή του έκθεση, με το γνώριμο ζωγραφικό του ύφος, κουβαλά την ανάσα της Ελλάδας. Ογδόντα περίπου έργα, ελαιογραφίες και υδατογραφίες, της χρονικής περιόδου 2012-2022, ολοκληρώνουν τη φυσιογνωμία της. Πρόκειται για μοναδικά τοπία, που αντανακλούν την αξεπέραστη ομορφιά του Αιγαίου και του Ιονίου, αλλά και των ανεξερεύνητων δασών.

Τοπίο με βράχια στη θάλασσα Ι, 2020 Λάδι σε μουσαμά, 80 x 100 εκ.

Ο Θεοχαράκης συνεχίζει παθιασμένα να ζωγραφίζει την άκρη μιας παραλίας, κάθε φορά από ένα διαφορετικό μέρος του τόπου μας, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του: σχεδιαστική οξύτητα, αρμονικές χρωματικές αντιπαραθέσεις, σοφή συνθετική δομή. Η τέχνη για τον ίδιο είναι πάντα πηγή γνώσης. Έτσι, μας παραδίδει έναν κόσμο πρωτόφαντων ζωγραφικών εικόνων, που ενδυναμώνουν την πεποίθησή μας ότι εδώ αρχίζει ένα δικό του ταξίδι που δεν έχει τέλος, όπως ακριβώς συμβαίνει στα όνειρα. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ενότητα των πρόσφατων τοπίων του και των τριάντα πέντε υδατογραφιών του, που αποκαλύπτουν, με τον πιο εμφατικό τρόπο, τη συνέπεια και το πάθος του απέναντι στη ζωγραφική και τη φύση. Μέσα από αυτά τα έργα μάς ταξιδεύει σε χώρους, εκεί όπου, πέρα από την αδιατάρακτη σιωπή, κυριαρχούν αδιάκοπα το μυστηριακό φως και τα διαρκώς παλλόμενα στοιχεία της φύσης.

Τοπίο με βράχια στη θάλασσα, 2019 Λάδι σε μουσαμά, 80 x 100 εκ.

Ο Παναγιώτης Τέτσης είχε επισημάνει για τη ζωγραφική δουλειά του Θεοχαράκη: «βλέπει, δεν φαντάζεται, ούτε καταφεύγει στο προζύμι των αναμνήσεων. Παρατηρεί και αποτυπώνει ό,τι ερεθίζει τα μάτια του. Έχει την αρετή και κατατάσσεται στη μεγάλη οικογένεια εκείνων που έχουν ανοιχτά μάτια και επιμένουν να ζωγραφίζουν. Είναι οι πιστοί της ζωγραφικής, ο αντίποδας εκείνων που έχουν κατηχηθεί στη διεθνή συνομοταξία της αρνήσεως. Ο καθένας κάνει ό,τι πιστεύει. Επιβεβαίωση της ελευθερίας στην πράξη».

PHOTOGRAPHER: YANNIS KONTOS Β. Θεοχαράκης

Ο Βασίλης Θεοχαράκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 1957, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον σπουδαίο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα έργα του παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1957, στο Διεθνές Φεστιβάλ Νέων στη Μόσχα, καθώς και στην 5η Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής στο Ζάππειο. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Μουσείο Βορρέ, Ίδρυμα Πιερίδη, Πινακοθήκη Ρόδου, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ, MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.ά.), καθώς και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με τη διάκριση του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, έχει ανακηρυχθεί Μέγας Χαρτουλάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει λάβει το παράσημο Order of the Rising Sun with Neck Ribbon από τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας καθώς και το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Εντυπωσιακά καλλίγραμμα βράχια στην άκρη της ακτής, 2019 Λάδι σε μουσαμά, 80 x 100 εκ.

Το 2007 ίδρυσε το κοινωφελές Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη, το οποίο στεγάζεται στο πολυώροφο κτήριο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9, στην Αθήνα.

Κορμοί μέσα στο δάσος, 2022 Λάδι σε μουσαμά, 100 x 80 εκ.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Ιανουαρίου 2023, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και θα συνοδεύεται από πολυσέλιδο ομότιτλο κατάλογο των εκδόσεων Μέλισσα, με όλα τα εκτιθέμενα έργα, καθώς και κείμενα των Christopher Hudson (τ. Διευθυντής Εκδόσεων του Μητροπολιτικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης), Τάκη Μαυρωτά, Claudio Strinati (τ. Έφορος των Μουσείων της Ρώμης), Παναγιώτη Τέτση, Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα και Άγγελου Δεληβορριά.

Επιμέλεια έκθεσης: Τάκης Μαυρωτάς

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00

