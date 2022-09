Τουρκία: Βγαίνει το Oruc Reis για έρευνες - Έκδοση Navtex

Νέες έρευνες αναμένεται να ξεκινήσει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ.

Παράλληλα, λίγη ώρα μετά την προαναγγελία Ντονμέζ η Άγκυρα προχώρησε σε έκδοση NAVTEX με την οποία δέσμευσε μεγαλύτερη περιοχή του κόλπου της Αττάλειας από τις 25 Σεπτεμβρίου έως 24 Μαρτίου 2023.

Σε επίσκεψή του Ντονμέζ στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες και γεωτρήσεις για φυσικό αέριο, τόνισε ότι το σεισμικό ερευνητικό πλοίο ήταν κυρίως προετοιμασμένο για τη διεξαγωγή δισδιάστατων σεισμικών ερευνών.

“Τώρα, αυτό γίνεται ικανό να εκτελεί τρισδιάστατη σεισμική έρευνα, όπως το Barbaros. Αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός συναρμολογείται. Σε ένα μήνα ελπίζω να ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού εδώ (στη Μαύρη Θάλασσα) και να το στείλουμε στη νέα του αποστολη” σημείωσε

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

36 43.22 N – 031 07.42 E

36 48.70 N – 031 13.95 E

36 47.70 N – 031 20.45 E

36 45.55 N – 031 22.75 E

36 42.80 N – 031 32.02 E

36 38.38 N – 031 39.85 E

36 35.18 N – 031 48.32 E

36 32.25 N – 031 58.57 E

36 31.15 N – 031 59.12 E

36 31.43 N – 032 00.77 E

35 57.83 N – 032 28.27 E

35 43.90 N – 032 06.47 E

36 02.78 N – 031 49.88 E

35 55.90 N – 031 39.28 E

36 18.10 N – 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.