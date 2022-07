«House of the Dragon»: Νέο τρέιλερ για το prequel του «Game of Thrones»

Το «House of the Dragon» «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το τρέιλερ που προϊδεάζει για όσα θα συμβούν στο prequel του «Game of Thrones».

Με αφορμή το San Diego Comic-Con 2022, κυκλοφόρησε μια νέα πιο πλούσια εκδοχή του ίδιου τρέιλερ, στο οποίο περιλαμβάνονται ακόμη περισσότερα πλάνα. Εκεί είδαμε τον χαρακτήρα του Ματ Σμιθ, τον Πρίγκιπα «Daemon Targaryen», ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σειρά, να φορά ολοκληρωμένη την πανοπλία του, λίγο πριν την μάχη.

Στο San Diego Comic-Con 2022 συμμετείχε και Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει δει ήδη τα εννέα από τα δέκα συνολικά επεισόδια της πρώτης σεζόν και σημείωσε ότι του φάνηκαν καταπληκτικά.

Το «House of the Dragon» ακολουθεί τον εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, ο οποίος έλαβε χώρα περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones».

Η σειρά, η οποία βασίζεται στο βιβλίο «The Dying of the Dragons» που εκδόθηκε το 2018, μαζί με το «Fire & Blood», θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου στο HBO Max.