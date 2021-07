Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Πέθανε ο πατέρας του διάσημου ηθοποιού

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι ο πρεσβύτερος, σκηνοθέτης και πατέρας του ηθοποιού, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 85 ετών.



Ο γιος του επιβεβαίωσε την είδηση με ανάρτησή του στο Instagram, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του πέθανε «ήρεμα στον ύπνο του αφού υπέμεινε για πολλά χρόνια τις καταστροφικές συνέπειες του Πάρκινσον».



TOO MUCH SUN, from left: director Robert Downey, Robert Downey Jr. on set, 1990, © Cinetel/courtesy Everett Collection

Φανατικός αντικομφορμιστής γύρισε τις περισσότερες από τις πρώτες παραγωγές του με χαμηλό προϋπολογισμό, «Balls Bluff» (1953), «Babo 73» (1964), «Chafed Elbows» (1966) και «No More Excuses» (1968). Οι επόμενες ταινίες του έγιναν πιο γνωστές, όπως το γουέστερν «Greaser’s Palace» του 1972 και η κωμωδία του 1980 «Mad Magazine Presents Up the Academy», στην οποία έχει και ρόλο πρωταγωνιστικό. Σκηνοθέτησε, επίσης, τις ταινίες «America», (1986), «Rented Lips» (1988) και «Too Much Sun» (1990). Ως ηθοποιός συμμετείχε στα κινηματογραφικά έργα «Live and Die in L.A.» (1985) «Boogie Nights» (1997), «Magnolia» (1999) και «The Family Man» (2000).