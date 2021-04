Τουρκική αντι - navtex αμφισβητεί την χάραξη της ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου

Αντι-NAVTEX με την οποία αμφισβητεί τη χάραξη ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου εξέδωσε την Παρασκευή η Τουρκία, ως «απάντηση» σε ελληνική, λίγες ώρες μετά το μπρα-ντε-φερ Δένδια - Τσαβούσογλου

«Η ελληνική NAVTEX είναι άκυρη καθώς εκδόθηκε από αναρμόδιο Σταθμό, εμπίπτει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και σε περιοχή που η ευθύνη έκδοσης NAVTEX ανήκει στον σταθμό της Αττάλειας».

Χθες είχε εκδοθεί ελληνική NAVTEX 260/21 για ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού ωκεανογραφικού σκάφους L’ ATALANTE στο Νοτιοανατολικό Κρητικό πέλαγος και στη Μεσόγειο σε συγκεκριμένα σημεία για τις 15, 16,17 και 18 Απριλίου.

Η περιοχή στην οποία πλέει και πραγματοποιεί τις έρευνες του το γαλλικό σκάφος είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που έχει οριοθετηθεί με τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου και σε δυο σημεία ανατολικά της γραμμής οριοθέτησης, περιοχή την οποία όμως αμφισβητεί η Τουρκία και θεωρεί αυθαίρετα τουρκική υφαλοκρηπίδα βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου

Η τουρκική αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W :0313/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-04-2021 13:16)TURNHOS N/W :0313/21

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVWARN HA69-260/21 FALLS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF AND TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.

2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGE IN THE AREA. HA69/260/21 IS NULL AND VOID.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182100Z APR 21.

naftemporiki.gr