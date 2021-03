Πόλεμος Nike - MSCHF για αθλητικά με σταγόνες ανθρώπινου αίματος

Η Nike κάνει μήνυση στην εκκεντρική art collective MSCHF του Μπρούκλιν για ένα αμφιλεγόμενο ζευγάρι "Satan Shoes" που φέρεται να περιέχει στη σόλα μια σταγόνα πραγματικού ανθρώπινου αίματος.

Τα αθλητικά που κοστίζουν 1.018 δολάρια, έχουν έναν ανεστραμμένο σταυρό, ένα πεντάγραμμο και τις λέξεις "Luke 10:18", κατασκευάστηκαν ως παραλλαγή του Nike Air Max 97s.

MCSHF

Η MSCHF κυκλοφόρησε 666 ζεύγη παπουτσιών τη Δευτέρα σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X και λέει ότι εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Η Nike ισχυρίζεται παραβίαση εμπορικού σήματος.

Τα παπούτσια, χρώματος μαύρο και κόκκινο, διατέθηκαν από τη MSCHF τη Δευτέρα, συμπίπτοντας με την κυκλοφορία του τελευταίου τραγουδιού Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο YouTube την περασμένη Παρασκευή.

MSCHF

Στο μουσικό βίντεο, ο ράπερ φαίνεται να γλιστρά σε μία κολώνα από τον ουρανό στην κόλαση, φορώντας ένα ζευγάρι των αθλητικών παπουτσιών.

Πάνω στα αθλητικά αναφέρεται ο στίχος της Βίβλου Λουκάς 10:18 - «Τους είπε λοιπόν, "είδα τον Σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό"».

Κάθε παπούτσι διαθέτει μια μοναδική σόλα απορρόφησης φυσαλίδων Nike, που περιέχει 60 κυβικά εκατοστά (2,03 ουγγιές υγρού) κόκκινου μελανιού και μία σταγόνα ανθρώπινου αίματος, δωρεά από μέλη της art collective.

MSCHF

Ο κολοσσός των αθλητικών παπουτσιών δηλώνει σε μια κατάθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ότι δεν εγκρίνει την έκδοση των Satan Shoes.

Η Nike ζητά από το δικαστήριο να σταματήσει η MSCHF την πώληση των παπουτσιών και να τα εμποδίσει να χρησιμοποιήσουν το δημοφιλές σήμα σχεδίασης Swoosh.

Η MSCHF, σύμφωνα με το «thefashionlaw.com» δήλωσε ότι η Nike «δεν εμπλέκεται σε αυτό το [project] υπό οποιαδήποτε ιδιότητα».

naftemporikigr με πληροφορίες BBC