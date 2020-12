Metro Hop Cargo: Ηλεκτρικό αεροπλάνο που απογειώνεται και προσγειώνεται σε πολύ μικρούς διαδρόμους

Ένα πλήρως ηλεκτρικό, σχετικά αθόρυβο και «φιλικό» προς το περιβάλλον αεροπλάνο το οποίο μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται σε πολύ μικρούς διαδρόμους αναπτύσσει η εταιρεία Metro Hop, στοχεύοντας σε έναν ταχέως ανερχόμενο κλάδο.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, εστιάζει στο «mid-mile» ή «middle-mile» - το τμήμα της αλυσίδας μεταφοράς αγαθών που βρίσκεται μεταξύ της αποθήκης και του πελάτη. Τη στιγμή που οι επιβατικές αερογραμμές πιέζονται λόγω της πανδημίας, οι εταιρείες μεταφορών και delivery επεκτείνουν τους στόλους αεροσκαφών και οχημάτων τους- και τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. «Τα καλά νέα είναι πως αναπτύσσεται μια λύση που μπορεί, μεταφορικά, να σκοτώσει με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Φανταστείτε μια αποδοτική ενεργειακά, βιώσιμη μέθοδο παράδοσης που είναι τόσο οικονομική όσο και γρηγορότερη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μια λύση που επίσης δραστικά μειώνει τη συμφόρηση στο έδαφος και τη δαπανηρή φθορά των δρόμων» σημειώνεται στην ιστοσελίδα.

Η Metro Hop, που εδρεύει στη βόρεια Καλιφόρνια και έχει γραφεία και στο Μόναχο της Γερμανίας, έχει αναπτύξει τη συγκεκριμένη λύση ΑΑΜ (all-electric advanced air mobility), προκειμένου να αλλάξει τα mid-mile logistics. H εταιρεία επιδιώκει την καθιέρωση της χρήσης πλήρως ηλεκτρικών αεροσκαφών cargo που απογειώνονται και προσγειώνονται σε μικρούς διαδρόμους (eSTOL- all-electric, short takeoff and landing), επιτυγχάνοντας μικρούς χρόνους μεταφορών και παραδόσεων, με μικρό κόστος.Γενικότερα, η εταιρεία θεωρεί το STOL (short takeoff and landing) μια πιο πρακτική επιλογή από το VTOL (vertical takeoff and landing- κάθετη απο/προσγείωση), που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Η εταιρεία έχει λάβει χρηματοδότηση από το Business Incubation Centre (BIC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ). Το αεροσκάφος αναπτύσσεται από το 2017 και χρησιμοποιεί το σύστημα Active Landing Gear, που χρησιμοποιείται για να επιταχύνει το αεροπλάνο σε ταχύτητα απογείωσης και να το επιβραδύνει στην προσγείωση. Όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, το πλήρους μεγέθους πρωτότυπο αεροσκάφος θα μπορεί να απογειώνεται από έναν διάδρομο 25 μέτρων (αν και επί της παρούσης στην περιγραφή του στην ιστοσελίδα με τα χαρακτηριστικά του αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για 60 μέτρα για προσγείωση και απογείωση). Όσον αφορά σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Metro Hop Cargo πιάνει ταχύτητα cruise 400 χλμ/ώρα, και προορίζεται για χρήση σε υπάρχοντα αεροδρόμια, σε μικρά βοηθητικά pads και σε ειδικά MetroDocks. Η εμβέλειά του είναι στα 200 χλμ, και περιγράφεται ως «σχεδόν αθόρυβο» ως προς την απογείωση και την προσγείωσή του- και, όπως τονίζεται, προορίζεται γαι χρήση σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα ανά τον κόσμο, ημέρα και νύχτα.