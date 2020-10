Γαλλία: Γεμάτες μίσος οι φραστικές επιθέσεις από τους Τούρκους

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούν μία εκδήλωση μνήμης στο θέατρο Folies Bergere του Παρισιού για να τιμήσουν τα θύματα της επίθεσης στο Charlie Hebdo.

epa06420922 Hundreds of people attend an event at Folies Bergere theater to mark the third anniversary of the Charlie Hebdo attack, in Paris, France, 06 January 2018. France commemorates the victims of the 07 January 2015 Islamist attacks on satirical weekly Charlie Hebdo and a Jewish supermarket in which 12 people were killed and 11 injured.